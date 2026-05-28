Iran et Etats-Unis ont établi un cadre d'accord, en attente de validation par Trump
Les Etats-Unis et l'Iran ont établi un cadre d'accord qui prévoit une extension du cessez-le-feu de 60 jours mais qui n'a pas encore été validé par Donald Trump, ont indiqué jeudi à l'AFP des sources américaines.
L'information a d'abord été révélée par le site Axios, selon lequel cet accord préalable ne règle pas la question du programme nucléaire iranien mais ouvre la voie à des négociations plus poussées à ce sujet. L'annonce est tombée alors que l'Iran et les Etats-Unis avaient échangé des frappes dans la nuit, les affrontements les plus graves depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 8 avril.
Source: AFP
Washington dit vouloir empêcher les compagnies aériennes iraniennes de fonctionner
Un ministre de Donald Trump a annoncé jeudi que les Etats-Unis voulaient bloquer les opérations des compagnies aériennes iraniennes pour augmenter la pression sur les autorités de Téhéran.
«Nous allons couper l'accès des deux compagnies aériennes iraniennes aux sites d'atterrissage, au ravitaillement en carburant et à la vente de billets», a fait savoir le ministre des Finances Scott Bessent dans un message sur le réseau social X.
Le secrétaire au Trésor n'a pas donné de noms ni de détails. Les Etats-Unis ont précédemment placé les compagnies Iran Air et Mahan Air sur leur liste des organisations sanctionnées afin d'interdire aux entreprises et citoyens américains de commercer avec elles.
Source: AFP
Les USA et Israël cherchent à «mettre l'Iran à genoux», dénonce Mojtaba Khamenei
Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a affirmé jeudi que les Etats-Unis et Israël cherchaient à «mettre la nation à genoux», après les récents affrontements entre ces pays et l'Iran, les plus graves depuis l'entrée en vigueur d'une trêve le 8 avril.
«Le plan aveugle de l'ennemi (...) est de créer la division et la destruction afin de pallier ses défaites militaires, et de mettre la nation à genoux», a indiqué Mojtaba Khamenei dans une déclaration écrite diffusée par la télévision d'Etat.
Source: AFP
Au Liban, trois enfants parmi les 14 victimes des frappes israéliennes
Des frappes israéliennes ont fait au moins 14 morts jeudi dans le sud du Liban, où Israël a étendu sa «zone de combat» contre le Hezbollah pro-iranien, malgré un cessez-le-feu théoriquement en vigueur depuis le 17 avril.
Cette intensification des bombardements survient alors que les deux pays se préparent à une réunion militaire vendredi à Washington, avant une nouvelle session de négociations les 2 et 3 juin. Et en pleines négociations entre les Etats-Unis et l'Iran, qui veut inclure le front libanais du conflit dans tout accord.
A Saïda, ville côtière méridionale qui relie Beyrouth au sud, une frappe a visé vers 02H00 locales (mercredi 23H00 GMT) un immeuble résidentiel et fait cinq morts et 21 blessés, selon le ministère de la Santé.
Une autre attaque par drone a été menée à l'aube contre une voiture circulant sur une autoroute de la même région, tuant six personnes, dont deux enfants et leurs parents, a indiqué le ministère. La Défense civile a par ailleurs fait état de plusieurs frappes plus au sud, en plein coeur de la ville de Tyr et dans ses environs.
Source: AFP
L'Iran dénonce des «violations«, tandis que les Gardiens de la Révolution disent avoir visé une base américaine en représailles
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé jeudi avoir visé une base américaine en représailles aux frappes menées plus tôt par les Etats-Unis dans le sud du pays, selon la télévision d'Etat Irib.
L'armée du Koweït avait fait savoir, un peu plus tôt, qu'elle était en train de repousser «des attaques de missiles et drones ennemis».
Attaques condamnées
Le ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné jeudi ce qu'il a qualifié de «violations» du cessez-le-feu par les Etats-Unis.
L'Iran prendra «toutes les mesures nécessaires pour défendre sa souveraineté nationale», a assuré dans un communiqué le porte-parole du ministère, Esmaïl Baghaï, dénonçant la «rhétorique menaçante des responsables américains à l'encontre de l'Iran et de plusieurs pays de la région», à la suite de déclarations de Donald Trump sur Oman.
Source: AFP
Israël bombarde Tyr, dans le sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir frappé des infrastructures du mouvement pro-iranien Hezbollah à Tyr, dans le sud du Liban, après avoir ordonné à la population environnante d'évacuer.
«Alerte urgente à l'attention résidents libanais, en particulier des habitants de Tyr (...) pour votre sécurité, vous devez évacuer immédiatement et vous diriger au nord de la rivière Zahrani», a écrit sur Telegram Avichai Adraee, le porte-parole de l'armée israélienne.
L'armée a ensuite confirmé, toujours sur Telegram, avoir «commencé à frapper des infrastructures du Hezbollah dans la région de Tyr». L'Agence nationale d'information libanaise (Ani) a rapporté que deux séries de frappes israéliennes avaient eu lieu jeudi matin sur la ville et une zone située à l'est de celle-ci, touchant un bâtiment et provoquant un incendie à Tyr.
Mercredi, l'armée israélienne avait averti qu'elle considérait comme une «zone de combat» tout le territoire libanais au sud du fleuve Zahrani, à une quarantaine de kilomètres de la frontière.
Source: AFP
L'armée du Koweït dit faire face à des attaques de missiles et de drones
Le Koweït fait face jeudi à des attaques de missiles et de drones, a fait savoir l'armée de l'émirat, peu après l'annonce par les Etats-Unis de frappes contre le sud de l'Iran.
«Les défenses aériennes koweïtiennes repoussent actuellement des attaques menées par des missiles et des drones ennemis», a écrit l'armée koweïtienne sur le réseau social X.
Source: AFP
L'Iran affirme avoir tiré sur quatre navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz
Les forces iraniennes ont tiré sur quatre navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz, a rapporté jeudi la télévision d'Etat (Irib).
«Quatre navires ont tenté de traverser le détroit d'Ormuz et d'entrer dans le golfe Persique sans coordination avec les forces de sécurité», a écrit l'Irib sur Telegram, précisant que l'incident s'était produit vers 00H35 (21H05 GMT), mais sans fournir de détails sur le type de navires ni sur leur nationalité.
«Ils ont été avertis, mais comme ils ont ignoré cet avertissement, des tirs de semonce ont été effectués à leur intention, les forçant à faire demi-tour», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Les Etats-Unis annoncent des sanctions contre l'agence créée par l'Iran pour contrôler Ormuz
Le Trésor américain a annoncé mercredi des sanctions à l'encontre de l'Autorité iranienne du détroit du golfe Persique, la nouvelle agence de Téhéran chargée de percevoir les droits de navigation dans le détroit stratégique d'Ormuz.
«La dernière tentative de l'armée iranienne d'extorquer le commerce maritime mondial prouve que (l'opération) 'Economic Fury' a laissé le régime dans un besoin désespéré de liquidités», a déclaré dans un communiqué le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, en faisant référence au pendant économique de l'offensive militaire baptisée «Operation Epic Fury», qui a commencé le 28 février.
Le communiqué du Trésor a étendu la menace de sanctions à tous ceux s'acquittant de ces droits, car ceux-ci «pourraient apporter un soutien aux Gardiens de la révolution iraniens et bénéficier de leurs services».
Source: AFP
Les prix du pétrole rebondissent après les nouvelles frappes américaines en Iran
Les cours du pétrole ont rebondi jeudi après de nouvelles frappes américaines contre l'Iran malgré un fragile cessez-le-feu, alors que les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre se poursuivent.
Dans les échanges matinaux en Asie, le baril de Brent de la mer du Nord, principale référence internationale, progressait de près de 2% pour s'établir à 96,13 dollars, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), référence américaine du pétrole brut, gagnait 1,75 % à 90,23 dollars le baril.
Cette hausse fait suite aux baisses enregistrées mercredi, alimentées par l'espoir d'un accord imminent visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, qui a paralysé le trafic maritime dans le détroit stratégique d'Ormuz depuis des mois. Un responsable américain a déclaré que l'armée des Etats-Unis avait abattu quatre drones iraniens et frappé un centre de contrôle dans la ville méridionale de Bandar Abbas.
Mercredi, un responsable des Gardiens de la révolution iranienne avait déclaré qu'une reprise de la guerre avec les Etats-Unis était peu probable, mais avait averti que l'Iran était prêt à faire face à toute nouvelle attaque.
Source: AFP
Israël appelle à des évacuations dans la ville de Tyr, dans le sud du Liban
L'armée israélienne a appelé tôt jeudi à l'évacuation de plusieurs bâtiments de la ville de Tyr et leurs environs dans le sud du Liban, avant des opérations prévues contre le Hezbollah pro-iranien, malgré la trêve en cours.
«Alerte urgente à l'attention résidents libanais, en particulier des habitants de Tyr (...) pour votre sécurité, vous devez évacuer immédiatement et vous diriger au nord de la rivière Zahrani», a écrit sur Telegram Avichai Adraee, le porte-parole de l'armée israélienne.
Source: AFP
Les Etats-Unis ont mené de nouvelles frappes dans le sud de l'Iran
L'armée américaine a abattu quatre drones iraniens et mené des frappes sur une base au sol dans le sud du pays, ont affirmé mercredi soir plusieurs médias américains, ce qui constitue la deuxième opération américaine de ce type cette semaine.
Les quatre drones abattus représentaient une menace, affirment des responsables américains cités par CNN et le «New York Times». Ils ont ajouté que les frappes au sol, près de la ville de Bandar Abbas, visaient à empêcher le décollage d'un cinquième drone.
Les médias iraniens avaient auparavant rapporté que trois fortes explosions avaient été entendues près de Bandar Abbas vers 1h30 jeudi (22h00 GMT mercredi).
Source: AFP