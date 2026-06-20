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Un énorme avion de l'US Air Force décolle depuis la Suisse
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Pourparlers entre USA et Iran:Un énorme avion de l'US Air Force décolle depuis la Suisse

Un nouvel Air Force One
Le Qatar offre une «Maison Blanche volante» à Donald Trump

Donald Trump a dévoilé vendredi le nouvel Air Force One, un Boeing 747 offert par le Qatar. Ce cadeau de plusieurs centaines de millions de dollars soulève des questions éthiques et de sécurité.
Publié: il y a 44 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 43 minutes
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Donald Trump a vanté vendredi sa nouvelle «Maison Blanche volante» en dévoilant le prochain avion présidentiel Air Force One.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a vanté vendredi sa nouvelle «Maison Blanche volante» en dévoilant le prochain avion présidentiel Air Force One, un Boeing 747 offert par le Qatar et qui a suscité des interrogations éthiques et de sécurité.

«Cet avion a été transformé en une Maison Blanche volante, avec un niveau de luxe jamais vu auparavant», s'est félicité le président depuis la base aérienne Andrews, près de Washington, devant ce mastodonte des airs, au fuselage blanc présentant une large bande horizontale rouge et un dessous bleu foncé.

«On aimait bien le bleu ciel, mais il était temps de changer», a-t-il ajouté, en référence à la livrée de l'un des deux Air Force One historiques, auquel la Maison Blanche a fait ses adieux jeudi après plus de 30 ans de service, «223 voyages internationaux» dans 96 pays et «6 millions de miles».

Le nouvel appareil, plus grand et plus pompeux, «va entamer ses vols initiaux de mise en service», a annoncé l'US Air Force dans un communiqué, en vue de son intégration progressive à la flotte présidentielle au cours de l'été. Ces essais doivent permettre de vérifier l'ensemble des capacités nécessaires au transport sécurisé du président.

Systèmes de défense sophistiqués

Offert par le Qatar et évalué à plusieurs centaines de millions de dollars, cet appareil a soulevé d'importantes questions éthiques et constitutionnelles, notamment sur les limites encadrant les cadeaux reçus par un président de la part de puissances étrangères. Il a également suscité des interrogations en matière de sécurité, avec l'utilisation de cet appareil appartenant au départ à un gouvernement étranger et destiné à remplir la fonction très sensible d'avion présidentiel.

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Les appareils modifiés pour servir d'Air Force One sont réputés être dotés de systèmes de défense sophistiqués, capables de brouiller les radars ennemis et les systèmes de suivi infrarouge. Ils sont également équipés de dispositifs de dispersion de fragments métalliques pour perturber les missiles guidés par radar, et de leurres infrarouges pour aveugler ceux guidés thermiquement.

«Stupide» de ne pas accepter

«La livraison de cet avion de transition répond à la nécessité de soulager la flotte vieillissante de VC-25A (...) jusqu'à la mise en service des futurs Boeing VC-25B», indique le communiqué de l'US Air Force. Le gouvernement américain a commandé à Boeing deux nouveaux 747, mais le programme a connu des retards et des dépassements de coûts.

Donald Trump est obsédé par l'idée de remplacer l'avion présidentiel depuis son premier mandat, gardant même un modèle réduit avec ses nouvelles couleurs sur la table basse du Bureau ovale. Il avait déclaré qu'il serait «stupide» de ne pas accepter un tel cadeau du Qatar, ce qu'a officiellement fait le Pentagone l'année dernière.

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