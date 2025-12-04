DE
Le prince Harry hué aux Etats-Unis lors d'une émission télévisée
0:40
Pour une blague sur Trump:Le prince Harry hué aux Etats-Unis lors d'une émission télévisée

Un grand moment de malaise
Le Prince Harry fait un tollé à la télévision et se fait huer

Le prince Harry a été invité à participer au Late Night Show de Stephen Colbert. Mais ce qui avait commencé par un tonnerre d'applaudissements s'est soudainement terminé par des huées inattendues.
Publié: il y a 18 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
Le passage du prince Harry dans le Late Night Show de Stephen Colbert a été trüs mauvais.
Silja Anders

L'apparition du prince Harry dans l'émission américaine du Late Night Show de Stephen Colbert a été très gênante. Le prince rebelle a d'abord interrompu l'animateur, blaguant sur le fait qu'il pensait passer une audition pour le film inventé «Gingerbread Prince saves Christmas in a basket» – une pique en référence aux films de Noël américains et canadiens qui sortent par dizaines chaque année.

Même si la blague avait probablement été écrite à l'avance, le prince Harry aurait peut-être dû revoir le script qui lui a été donné. Car après avoir nargué Stephen Colbert sur le fait que les Américains sont obsédés par la Maison royale, l'animateur a tenté de désamorcer sa déclaration, mais le prince Harry en a rajouté une couche: «J'ai entendu dire que vous aviez élu un roi.»

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

La blague du prince Harry sur le président américain Donald Trump tombe au pire moment. En effet, les opposants au président américain lui reprochent justement de se comporter en monarque et d'abuser de son pouvoir. D'ailleurs, de nombreux manifestants sont descendus dans les rues en scandant le slogan «No Kings»

Ses fans très critiques

Son humour britannique n'a pas été apprécié par le public, qui, après l'avoir acclamé, l'a soudainement hué bruyamment. Il a aussi affirmé que les Américains accordaient une importance démesurée à son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, George II, jadis roi lorsque les Etats-Unis ont proclamé leur indépendance face à l'Empire britannique. 

Le prince Harry a aussi semblé un peu pataud devant la caméra et un peu raide alors qu'il s'efforçait de paraître le plus décontracté et naturel possible. «Il prend visiblement des cours de théâtre avec son ex-femme actrice», présume un internaute sur X. Un autre en rajoute: «Oh, quelle triste histoire! Est-ce qu'il prend des cours de théâtre? Son regard est vide. Peu importe le nombre de fois où il prononce le mot 'prince' dans le texte, il est déjà perdu, et ça se voit.»

