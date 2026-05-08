Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Trump affirme que le cessez-le-feu est toujours en vigueur après une attaque contre trois navires américains
Donald Trump a affirmé jeudi que le cessez-le-feu avec l'Iran était toujours en vigueur malgré l'attaque de trois navires américains survenue plus tôt dans la journée.
«Ils ont joué avec nous aujourd'hui. Nous les avons balayés. Ils ont joué. J'appelle ça une broutille», a déclaré le président américain à des journalistes.
Ces échanges de tirs interviennent au moment où Washington attend toujours une réponse de Téhéran à sa dernière proposition pour mettre fin durablement à la guerre.
Source: AFP
L'Iran accuse les Etats-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu en attaquant des navires
Le commandement militaire iranien a accusé, dans la nuit de jeudi à vendredi, l'armée américaine d'avoir violé le cessez-le-feu en vigueur en attaquant des navires à proximité du détroit d'Ormuz, selon un communiqué relayé par la télévision d'Etat.
L'armée américaine, «violant le cessez-le-feu, a pris pour cible un pétrolier iranien quittant les côtes iraniennes (...), ainsi qu'un autre bateau», a affirmé le commandement des forces armées Khatam Al-Anbiya, cité par la chaîne de télévision Irib, accusant aussi les Etats-Unis d'avoir mené des frappes sur le sud de l'Iran «en coopération avec d'autres pays de la région».
Les forces iraniennes «ont immédiatement riposté en attaquant des navires militaires américains, (...) leur infligeant des dommages importants», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Trump appelle l'Iran à signer un accord «rapidement» après l'attaque contre des navires américains à Ormuz
Donald Trump a menacé jeudi l'Iran de représailles «violentes» s'il ne signe pas «rapidement» un accord, après des attaques visant trois navires américains en transit dans le détroit d'Ormuz.
«Des missiles ont été tirés sur nos destroyers, mais ont été aisément interceptés. De même, des drones sont venus et ont été aussitôt carbonisés en plein vol», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.
«Tout comme nous les avons neutralisés une fois de plus aujourd'hui, nous les frapperons bien plus durement et bien plus violemment à l'avenir, s'ils ne signent pas leur accord, et RAPIDEMENT!», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'armée américaine dit avoir frappé l'Iran après une attaque contre trois de ses navires
L'armée américaine a «ciblé des installations militaires iraniennes» après que trois de ses navires ont été attaqués en traversant le détroit d'Ormuz vers le golfe d'Oman, a-t-elle indiqué jeudi.
«Les forces américaines ont intercepté des attaques iraniennes non provoquées et riposté avec des frappes défensives alors que des destroyers lance-missiles de la marine américaine franchissaient le détroit d'Ormuz vers le golfe d'Oman le 7 mai», a écrit le commandement américain pour le Moyen-Orient sur X, en ajoutant qu'il s'agissait de «missiles, drones et petits bateaux».
L'armée américaine «a neutralisé les menaces et ciblé les installations militaires iraniennes responsables des attaques contre les forces américaines, dont des sites de lancement de missiles et de drones, des centres de commandement et de contrôle, et des bases de renseignement, de surveillance et de reconnaissance», a-t-il poursuivi.
Source: AFP
Des frappes israéliennes font au moins 12 morts au Liban
Des frappes israéliennes ont fait au moins 12 morts jeudi dans le sud du Liban, selon le ministère de la Santé, Israël poursuivant ses attaques contre le mouvement pro-iranien Hezbollah malgré le cessez-le-feu.
Dans des communiqués séparés, le ministère a fait état de onze personnes tuées, dont deux enfants, dans des bombardements sur trois différents villages de la région de Nabatiyé.
Une autre frappe dans la région de Marjayoun a causé la mort d'un ambulancier du Comité islamique de la santé, affilié au Hezbollah, et en a blessé un autre, selon la même source.
Source: AFP
Quelque 1500 navires «piégés» dans le Golfe, selon l'Organisation maritime internationale
Quelque 1500 navires et leurs équipages restent «piégés» dans le Golfe en raison du blocus imposé par l'Iran dans le détroit d'Ormuz, a affirmé jeudi à Panama un responsable de l'Organisation maritime internationale (OMI), agence de l'ONU chargée de la sécurité en mer.
«A l'heure actuelle, nous avons environ 20'000 membres d'équipage et quelque 1500 navires piégés», a déclaré Arsenio Dominguez, secrétaire général de l'OMI, à l'occasion de l'ouverture de la Convention maritime des Amériques dans la capitale panaméenne.
«Ce sont des personnes innocentes qui accomplissent leur travail quotidiennement au bénéfice du reste des pays» et «se retrouvent prises au piège par des situations géopolitiques qui leur sont extérieures», a-t-il ajouté lors de cet événement qui réunit dirigeants de l'industrie et organismes internationaux du secteur maritime.
Source: AFP
De nouvelles discussions entre Israël et le Liban prévues les 14 et 15 mai à Washington
Israël et le Liban vont à nouveau discuter ensemble à Washington la semaine prochaine pour chercher un accord de paix, a annoncé jeudi un responsable américain, au lendemain d'une frappe israélienne près de Beyrouth contre un chef militaire du Hezbollah, la première depuis près d'un mois.
«Il y aura des discussions entre le Liban et Israël jeudi et vendredi de la semaine prochaine à Washington», a déclaré un responsable du département d'Etat américain sous le couvert de l'anonymat.
Source: AFP
«Aucun terroriste n'a d'immunité», déclare Benjamin Netanyahu
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyhau a revendiqué jeudi l'élimination d'un important chef militaire du Hezbollah, la veille, «en plein coeur de Beyrouth», malgré le cessez-le-feu censé être en vigueur depuis le 17 avril, et affirmé que pour son gouvernement, «aucun terroriste n'a d'immunité».
«Hier soir, nous avons éliminé en plein coeur de Beyrouth, le commandant de la force al-Radwan du Hezbollah», déclare Benjamin Netanyahu dans une vidéo diffusée par son bureau. «Je le dis à nos ennemis de la manière la plus claire qui soit: aucun terroriste n'a d'immunité. Quiconque menace l'Etat d'Israël mourra en raison de sa faute.»
Source: AFP
L'Iran dément avoir frappé un cargo sud-coréen dans le détroit d'Ormuz
L'Iran a démenti jeudi toute implication dans l'explosion survenue sur un cargo sud-coréen dans le détroit d'Ormuz lundi.
Téhéran «rejette fermement et nie catégoriquement toute allégation concernant l'implication des forces armées de la République islamique d'Iran dans l'incident impliquant des dommages subis par un navire coréen dans le détroit d'Ormuz», a déclaré son ambassade à Séoul dans un communiqué.
Source: AFP
Donald Trump juge un accord «très possible», les marchés s'emballent
Donald Trump a jugé mercredi «très possible» un accord de paix avec l'Iran, générant une chute du pétrole et une flambée des places boursières, même s'il a de nouveau agité la menace d'une reprise des bombardements. «Nous avons eu de très bonnes discussions dans les dernières 24 heures et il est très possible que nous passions un accord», a dit le président américain pendant un échange avec des journalistes dans le Bureau ovale.
Le milliardaire républicain avait déjà soufflé le chaud dans la journée. «Si l'Iran accepte de donner ce qui a été convenu (...) la déjà légendaire opération 'Fureur épique' sera terminée», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Mais si les Iraniens «n'acceptent pas, les bombardements commenceront, et ce sera, malheureusement, à un niveau et avec une intensité bien plus forte qu'avant», a-t-il averti, en référence à la campagne américano-israélienne menée du 28 février au cessez-le-feu du 8 avril.
Le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a lui estimé que Washington cherchait à forcer la «reddition» de Téhéran par une «nouvelle stratégie» visant à «détruire la cohésion du pays». Mais la République islamique s'est gardée de claquer la porte, le porte-parole de sa diplomatie, Esmaïl Baghaï, affirmant que «l'Iran examinait toujours le plan et la proposition américaine».
Les marchés financiers ont préféré retenir un scénario optimiste, Wall Street terminant en nette hausse, dans la foulée de Bourses européennes euphoriques. Le cours du baril de Brent a plongé de près de 8% à 101,27 dollars, loin du pic des 126 dollars atteint il y a quelques jours.
Source: ATS
Un haut commandant du Hezbollah a été tué dans une frappe israélienne
Un haut commandant de l'unité d'élite du Hezbollah a été tué dans la frappe israélienne qui a visé mercredi soir la banlieue sud de Beyrouth, a indiqué à l'AFP une source proche de la formation pro-iranienne.
«Malek Ballout, commandant des opérations de la force al-Radwan», a été tué, a précisé cette source. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé que «le commandant de la force Radwan» avait été ciblé.
Source: AFP