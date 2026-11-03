Tout se jouera, pour les élections américaines de mi-mandat, dans quelques Etats américains clés. Et si le sort politique de Donald Trump et du mouvement MAGA dépendait de ces 5 duels?

L'avenir de Trump dépend de ces 5 duels aux «midterms»

L'avenir de Trump dépend de ces 5 duels aux «midterms»

Richard Werly Journaliste Blick

Donald Trump n'est pas candidat aux élections de mi-mandat ce mardi 3 novembre aux Etats-Unis. Mais il a plusieurs fois répété, lors de sa tournée d'une trentaine de meetings électoraux qu'il vient d'achever, que les électeurs MAGA doivent voter comme si son nom était sur les bulletins. Avec quel effet? Ces cinq duels électoraux, dans cinq Etats américains clés, vont le démontrer.

Au Texas, Talarico vs Paxton

Ce duel-là sera, à coup sûr, l'un des plus suivis de ces Midterms. Aucun sénateur démocrate n'a été élu au Texas depuis la fin des années 80, alors que cet Etat de 31,7 millions d'habitants fut, jadis, le fief de Lyndon Johnson, le président démocrate qui succéda à John F. Kennedy, tué à Dallas le 22 novembre 1963.

Or, un candidat semble capable de renverser la table: James Talarico, 37 ans, est un nouveau venu en politique, et les sondages le donnent vainqueur face au procureur général sortant de l'Etat, Ken Paxton, 63 ans. Talarico est proche de la gauche du Parti démocrate, et son profil d'ancien séminariste protestant lui permet de parler aux électeurs évangéliques. Sa cible de prédilection est Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, basé désormais au Texas et financier numéro un du candidat Paxton.

Au Michigan, Abdul vs Mike

Abdul El-Sayed, 42 ans, est le candidat démocrate opposé au républicain Mike Rogers, 63 ans. Mais dans les faits, le duel sénatorial du Michigan va bien au-delà des personnalités, entre ce médecin d'origine égyptienne, défenseur d'une santé publique renforcée, et l'ancien représentant pro-Trump.

«Abdul», comme tout le monde le surnomme, a été qualifié de «djihadiste» et de «communiste» par Donald Trump. En toile de fond: le soutien américain à Israël, la guerre en Iran et la cause palestinienne dans cet Etat du nord des Etats-Unis où vit une importante communauté arabe et musulmane.

En Arizona, Hobbs vs Biggs

On parle peu de l'Arizona, cet Etat frontalier du Mexique, avec lequel il partage 600 kilomètres de frontière. Et l'on parle trop peu, pour ces «midterms», des compétitions pour 36 postes de gouverneur, en plus des élections à la Chambre des représentants et au Sénat fédéral (plus les élections locales de députés, de sénateurs, de juges, de shérifs et quelques référendums).

Or, en Arizona, la démocrate Katie Hobbs affronte un pur trumpiste, représentant de l'aile la plus conservatrice du Parti républicain, Andy Biggs. Leur duel se jouera sur les questions de lutte contre l'immigration, de droit à l'avortement et de pénurie d'eau, dans un Etat où prolifèrent les projets de «datacenters» pour les géants de la tech.

En Géorgie, Ossoff vs Collins

S'il est réélu sénateur de Géorgie, le démocrate Jon Ossoff se retrouvera, presque à coup sûr, dans la course à l'investiture de son parti pour la présidentielle de 2028. Ossoff a été, ces deux dernières années, l'un des critiques les plus véhéments de l'administration Trump et des manières de faire du président.

C'est lui qui a «balancé» les premières infos publiques sur l'assistante omniprésente du locataire de la Maison-Blanche, Nathalie Harp. En face, Mike Collins est élu à la Chambre des représentants depuis 2023. Ce duel-là sera très médiatique et très suivi par les commentateurs politiques.

Dans l'Ohio, Vivek vs Amy

Vivek Ramaswamy, 41 ans, a tenté de décrocher en vain, en 2024, l'investiture du Parti républicain pour la présidentielle remportée par Donald Trump. Il a ensuite été brièvement le colistier d'Elon Musk à la tête du DOGE, le département chargé de couper en urgence dans l'administration fédérale.

Autant dire que, pour ce milliardaire de 41 ans, qui a fait fortune dans les biotechs, son élection au poste de gouverneur de l'Ohio serait une récompense et un possible tremplin vers d'autres aventures. En face de lui, la candidate démocrate est Amy Acton, une femme médecin de 60 ans, très attachée à la santé publique.