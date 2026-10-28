Frustré de ne pas obtenir le Nobel de la paix 2026, Donald Trump a qualifié la Norvège de «pays de chiottes». Lundi, l'organisme norvégien de promotion du tourisme a répondu avec humour en vantant ses toilettes publiques au design spectaculaire.

La réponse géniale de la Norvège à l'insulte de Donald Trump

La réponse géniale de la Norvège à l'insulte de Donald Trump

AFP Agence France-Presse

Encore privé de Nobel de la paix, Donald Trump avait traité dimanche la Norvège de «pays de chiottes»: l'organisme de promotion touristique du pays scandinave lui a répondu avec humour en vantant ses toilettes publiques.

Des WC au design très soigné, avec vue sur fjord, une rivière et d'autres panoramas à couper le souffle... Visit Norway a recensé les lieux d'aisance «les plus beaux au monde» en usant d'un superlatif dont le président américain est friand.

«Nous avons beaucoup entendu parler du 'pays de ch***tes'», écrit l'organisme sur sa page Facebook. «Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a effectivement des toilettes parmi les plus spectaculaires au monde», ajoute-t-il en renvoyant vers un inventaire.

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Frustré d'être privé de Nobel

Donald Trump, qui ne fait pas mystère de sa volonté d'obtenir le prix Nobel de la paix, avait tenu ses propos dimanche lors d'un meeting électoral dans l'Etat du Michigan. «Franchement, la Norvège craint. En fait la Norvège est devenue un pays de chiottes», avait-il dit.

Le Nobel de la paix 2026 a été décerné début octobre à la Sud-Africaine Navi Pillay pour sa carrière de juriste qui l'a vue combattre les pires atrocités, au Rwanda ou au Proche-Orient. Plus sobrement, le chef de la diplomatie norvégienne Espen Barth Eide a rappelé que le comité Nobel, qui attribue le prix, est indépendant du pouvoir et que le président américain le «sait très bien».