DE
FR

Le blessé dans un état critique
Une patrouille frontalière américaine tire sur une personne

Mardi matin en Arizona, une personne a été blessée par balle par un agent de la patrouille frontalière américaine. La victime a été héliportée à l'hôpital et les circonstances de l'incident restent inconnues.
Publié: 21:23 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 59 minutes
1/5
En Arizona, une personne a été blessée par balle par des gardes-frontières.
Photo: imago images/ZUMA Wire
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel Macher

Une personne a été blessée par balle mardi matin en Arizona lors d'un incident impliquant des agents de la police des frontières américaine, a rapporté NBC News, citant les autorités locales. Selon une porte-parole du shérif, l'incident s'est produit vers 7h30 dans le sud du comté de Pima. L'identité du blessé reste encore inconnue.

Les pompiers de Santa Rita ont indiqué qu'il avait été héliporté à l'hôpital dans un état critique. Les secouristes lui ont prodigué les premiers soins sur place. Les circonstances exactes de l'incident restent floues. Rien n'indique pour l'instant que des agents des forces de l'ordre aient été blessés.

Peu après les tirs à Minneapolis

Selon l'agence de presse, le ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS) n'a pas encore répondu aux sollicitations de la presse. D'après le communiqué de presse des pompiers, l'enquête se poursuit.

A lire aussi
Les Etats-Unis sont-ils au bord de la guerre civile?
Brutalité de l'ICE questionnée
Les Etats-Unis sont-ils au bord de la guerre civile?
Après la mort d'Alex Pretti, Trump va-t-il invoquer la loi sur l'insurrection?
Escalade à Minneapolis
Trump va-t-il invoquer la loi sur l'insurrection?

Cet incident suscite une attention particulière car il survient quelques jours seulement après la mort par balle d'Alex Pretti à Minneapolis. Peu avant, Renée Good, mère de trois enfants, avait également été tuée par balle. Ces deux meurtres ont déclenché des manifestations à travers le pays et suscité de vives critiques à l'encontre du DHS, allant jusqu'à exiger la démission de la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Articles les plus lus
    Articles les plus lus