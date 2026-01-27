Une patrouille frontalière américaine tire sur une personne

Mardi matin en Arizona, une personne a été blessée par balle par un agent de la patrouille frontalière américaine. La victime a été héliportée à l'hôpital et les circonstances de l'incident restent inconnues.

Daniel Macher

Une personne a été blessée par balle mardi matin en Arizona lors d'un incident impliquant des agents de la police des frontières américaine, a rapporté NBC News, citant les autorités locales. Selon une porte-parole du shérif, l'incident s'est produit vers 7h30 dans le sud du comté de Pima. L'identité du blessé reste encore inconnue.

Les pompiers de Santa Rita ont indiqué qu'il avait été héliporté à l'hôpital dans un état critique. Les secouristes lui ont prodigué les premiers soins sur place. Les circonstances exactes de l'incident restent floues. Rien n'indique pour l'instant que des agents des forces de l'ordre aient été blessés.

Peu après les tirs à Minneapolis

Selon l'agence de presse, le ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS) n'a pas encore répondu aux sollicitations de la presse. D'après le communiqué de presse des pompiers, l'enquête se poursuit.

Cet incident suscite une attention particulière car il survient quelques jours seulement après la mort par balle d'Alex Pretti à Minneapolis. Peu avant, Renée Good, mère de trois enfants, avait également été tuée par balle. Ces deux meurtres ont déclenché des manifestations à travers le pays et suscité de vives critiques à l'encontre du DHS, allant jusqu'à exiger la démission de la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem.