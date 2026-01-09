Renee Nicole Good, une Américaine de 37 ans, a été tuée par un agent de l’ICE lors d’une manifestation à Minneapolis. Sa mort a déclenché de violentes protestations et provoqué une polémique nationale sur l’usage de la force. Voici ce que l'on sait à ce stade.

Ce que l'on sait à propos de Renee Nicole Good, cette Américaine assassinée par l'ICE

Janine Enderli

L’affaire choque les Etats-Unis et déclenche des protestations à travers le pays. Mercredi matin, un agent de la police de l’immigration (ICE) a tiré sur une femme de 37 ans.

Que sait-on de la victime?

La victime s'appelait Renee Nicole Good. Elle était mère de trois enfants et citoyenne américaine. Sa mère a confirmé son identité au «Minneapolis Star-Tribune» dans la nuit de mercredi à jeudi (heure suisse). «Renee était l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais connues. Elle était extrêmement compatissante. Elle a passé sa vie à aider les gens. Elle était aimante, indulgente et chaleureuse. C'était une personne formidable», a-t-elle déclaré.

Que s'est-il passé?

Le 7 janvier 2026, lors d’une opération de l’ICE dans un quartier de Minneapolis, un agent de l'ICE lui aurait tiré dessus à trois reprises alors qu'elle faisait marche arrière avec sa voiture pour s'éloigner. Elle serait décédée quelques heures plus tard à l'hôpital des suites d'une blessure à la tête.

Pour la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, le comportement de l'agent était de la légitime. Les analyses vidéo ont toutefois montré que la femme ne s'est à aucun moment dirigée en direction des agents, mais qu'elle a tourné à droite.

Que disent les autorités?

Selon une déclaration du ministère de la Sécurité intérieure, Renee Nicole Good aurait tenté «d'utiliser sa voiture comme une arme» contre les autorités de l'ICE. L'incident fait actuellement l'objet d'une enquête du FBI et du Minnesota Bureau of Criminal Apprehension.

Kristi Noem a de plus affirmé mercredi lors d'une conférence de presse que Renee Nicole Good avait «poursuivi et entravé» les agents de l'ICE tout au long d'une journée de manifestation qui se tenait à Minneapolis. Selon Fox News, l'une des chaînes favorites de Donald Trump, les agents auraient demandé à plusieurs reprises à la femme de 37 ans de sortir de sa voiture et de ne plus faire obstacle à l'application de la loi.

Mais la mère de Renee Nicole Good a rejeté les accusations selon lesquelles sa fille aurait été impliquée dans des protestations violentes contre les activités de l'ICE. «C'est tellement stupide», a-t-elle déclaré.

Quelle a été la réaction de Donald Trump?

Trump s'est exprimé sur l'affaire sur sa plateforme Truth Social. «Je viens de regarder le clip de l'incident à Minneapolis, Minnesota. C'est horrible de voir ça». Dans la foulée, Trump a qualifié Renee Nicole Good de provocatrice. «La femme au volant de cette voiture s'est comportée de manière très inconvenante, a fait obstruction et a résisté, avant de renverser violemment, délibérément et avec malveillance l'agent de l'ICE, qui a apparemment tiré sur elle en état de légitime défense», affirme Trump.

Il a accusé la «gauche radicale» d'être responsable de la situation actuelle. «La situation est examinée dans son ensemble, mais la raison de ces incidents est que la gauche radicale menace, attaque et cible quotidiennement nos agents des forces de l'ordre et les agents de l'ICE. Ces derniers essaient simplement de remplir leur mission, à savoir rendre l'Amérique sûre».

Comment les proches et la population réagissent-ils?

Une vidéo partagée en ligne montre une femme en pleurs. Il s'agirait de l'épouse de Renee Nicole Good. «C'était ma femme, je ne sais pas ce que je dois faire. Nous sommes nouveaux ici et nous n'avons personne.»

L'incident a provoqué de violentes manifestations à Minneapolis. Les manifestants ont lancé des boules de neige sur les agents de l'ICE et brûlé des drapeaux américains. Des vidéos montrent comment les agents fédéraux ont fait usage de gaz lacrymogène et de spray au poivre pour repousser les manifestants.

Alors que l'ICE continue de qualifier ses tirs de légitime défense, le maire démocrate de Minneapolis, Jacob Frey, n'a pas hésité à qualifier de «conneries» le récit du ministère de la Sécurité intérieure et a appelé ICE à quitter immédiatement Minneapolis. «Nous ne voulons pas de vous ici! Vous dites venir ici pour assurer la sécurité mais vous faites exactement le contraire!» Pendant ce temps, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz a demandé à la population de rester calme.