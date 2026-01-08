DE
Femme tuée par l'ICE
Un «assaut organisé» contre les forces de l'ordre à Minneapolis

La Maison Blanche a jugé jeudi que les forces de l'ordre aux Etats-Unis subissaient un «assaut organisé» à travers tout le pays, après la mort à Minneapolis (Minnesota, nord) d'une femme abattue par un agent de la police de l'immigration.
La porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt a critiqué "un mouvement de gauche dangereux et plus vaste qui s'est répandu dans tout le pays".
Jeudi, la Maison Blanche a estimé que les forces de l'ordre américaines faisaient face à un «assaut organisé» à l'échelle nationale, après la mort à Minneapolis, dans le Minnesota, d'une femme tuée par un agent de la police de l'immigration.

«L'incident meurtrier qui s'est déroulé au Minnesota hier est le résultat d'un mouvement de gauche dangereux et plus vaste qui s'est répandu dans tout le pays, où les courageux hommes et femmes des forces de l'ordre subissent un assaut organisé», a dit sa porte-parole Karoline Leavitt pendant une conférence de presse.

Le vice-président américain, JD Vance, a de son côté martelé que le policier de l'immigration avait agi en «légitime défense». «Percuter un agent de la police de l'immigration (ICE) avec votre voiture, ça justifie qu'on vous tire dessus. Ce n'est pas une bonne chose, soit dit en passant, mais quand vous forcez quelqu'un à agir en légitime défense, c'est presque une question absurde», a-t-il déclaré.

