Deux blessés jeudi à Portland après des tirs de la police aux frontières, confirme le FBI. L'incident survient après la mort d'une femme abattue par un agent fédéral mercredi à Minneapolis.

Deux personnes blessées par la police dans une fusillade à Portland

Deux personnes blessées par la police dans une fusillade à Portland

ATS Agence télégraphique suisse

Deux personnes ont été blessées jeudi par des tirs de la police américaine aux frontières à Portland, a annoncé la police de cette ville. L'incident intervient après qu'une femme a été abattue par un agent de l'ICE mercredi à Minneapolis.

«Deux personnes ont été hospitalisées à la suite d'une fusillade impliquant des agents fédéraux», a expliqué la police municipale dans un communiqué. Le FBI a confirmé l'implication de la police aux frontières. L'état des victimes, un homme et une femme, reste «inconnu», selon la police de Portland. L'antenne locale du FBI a brièvement annoncé enquêter sur l'action d'agents de la police aux frontières (CBP), dans un message sur X, avant de retirer sa publication quelques minutes plus tard.

Un agent de la police des frontières américaine aurait «tiré un coup de feu défensif» lors du contrôle routier d'un migrant vénézuélien, a déclaré Tricia McLaughlin, secrétaire adjointe du département de la Sécurité intérieure, dans un communiqué, relayé par CNN.

Contexte extrêmement tendu

L'incident intervient dans un contexte très tendu aux Etats-Unis. Mercredi à Minneapolis, une femme de 37 ans a été abattue par un autre agent fédéral, appartenant à la police de l'immigration (ICE). «A peine un jour après les violences horribles commises par des agents fédéraux dans le Minnesota, notre communauté ici à Portland est désormais confrontée à un autre incident profondément troublant», a déploré le maire de Portland, Keith Wilson, dans un communiqué.

«Nous ne pouvons rester les bras croisés alors que les protections constitutionnelles s'érodent et que les effusions de sang se multiplient», a-t-il ajouté. «Portland n'est pas un 'terrain d'entraînement' pour les agents militarisés, et la 'force totale' brandie par l'administration a des conséquences mortelles.» L'édile démocrate a appelé l'ICE à «mettre fin à toutes ses opérations à Portland jusqu'à ce qu'une enquête approfondie puisse être menée».