La mort d'Alex Pretti, abattu à Minneapolis, a déclenché des manifestations à travers tout le pays. La colère se concentre sur Trump et la police de l'immigration (ICE). La loi controversée sur l'insurrection va-t-elle être invoquée?

Janine Enderli

Le terme «guerre civile» est déjà employé sur les réseaux sociaux. La mort d'Alex Pretti, infirmier abattu par l'ICE à Minneapolis, a suscité de vives réactions à travers le pays. Les manifestants sont en colère contre l'administration Trump et l'ICE.

Pour assurer la sécurité, le maire démocrate Jacob Frey a demandé l'aide de la Garde nationale fédérale; la police avait besoin de soutien «en raison de la perturbation de la sécurité publique par les agents de l'immigration».

Trump accuse le gouverneur et le maire de «rébellion»

L’inquiétude grandit quant à une possible réaction de l’administration Trump. Pour rappel: le président américain Donald Trump a accusé samedi le maire de Minneapolis, Jacob Frey, et le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, d’«incitation à l’insurrection».

Ce n'est pas la première fois qu'il utilise ces termes à leur encontre. Trump avait déjà menacé d'invoquer une loi appelée «loi sur l'insurrection». Le 15 janvier, Trump a écrit sur Truth Social: «J'utiliserai la loi sur l'insurrection si les politiciens corrompus de l'Etat du Minnesota ne respectent pas la loi et n'empêchent pas les agitateurs et les insurgés d'attaquer les patriotes de l'ICE.»

Qu'est-ce que cela signifierait?

Cette loi de 1807 autorise le président américain, dans des cas exceptionnels, à déployer l'armée sur le territoire national pour réprimer les soulèvements. Une fois mobilisées, les troupes pourraient se voir confier diverses missions, allant du maintien de l'ordre public et du respect des décisions de justice, à l'arrestation et à la détention de migrants. Cela inclut le déploiement de la Garde nationale, une branche des forces armées américaines traditionnellement désignée pour les situations d'urgence et les catastrophes nationales.

«Ce serait similaire à ce que nous avons déjà vu, notamment à Washington D.C.», a expliqué l'analyste des risques Hal Kempfer au portail d'information NewsNation. «Mais bien sûr, le maire de Minneapolis et le gouverneur du Minnesota ne souhaitent absolument pas que cela se produise. Cette situation engendre des tensions importantes dans les rues de Minneapolis.»

L'expert a fait remarquer que les manifestations, et les tentatives de bloquer la police et les fonctionnaires fédéraux pourraient servir de base légale à Trump pour invoquer la loi. Il y a deux jours à peine, le vice-président américain JD Vance déclarait que l'application de la loi n'était «pas encore nécessaire», selon lui. Trump a finalement renoncé à ses menaces. Cependant, on ignore encore quelle sera sa position à la suite de la mort d'Alex Pretti.