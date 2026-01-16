DE
Manifestations au Minnesota
Trump ne voit pas de raison d'invoquer l'Insurrection Act… «pour le moment»

Minneapolis reste sous tension après la mort de Renee Good, abattue par un agent de l'immigration. Donald Trump écarte pour l'instant l'idée d'utiliser l'armée pour rétablir l'ordre.
Publié: il y a 35 minutes
Dernière mise à jour: il y a 28 minutes
Trunp est prêt à invoquer l'Insurrection Act en cas de besoin.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a dit vendredi qu'il ne voyait «pas de raison pour le moment» d'invoquer l'Insurrection Act, qui lui permettrait d'utiliser l'armée comme une force de police, après avoir brandi cette menace la veille face à des manifestations au Minnesota (nord).

La principale ville de l'Etat, Minneapolis, est sous tension depuis la mort la semaine dernière d'une Américaine, Renee Good, abattue par un agent de la police de l'immigration (ICE) dans le cadre d'opérations d'envergure. S'ajoutant aux quelque 2000 policiers déjà déployés, des centaines d'autres ont rejoint en début de semaine le Minnesota. Un ressortissant vénézuélien a également été blessé par un nouveau tir policier mercredi en fin de journée.

«Si j'en avais besoin (de l'Insurrection Act, NDLR), je l'utiliserais. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour le moment de le faire», a déclaré le président américain. Cette compilation de lois des XVIIIe et XIXe siècles, qu'il a plusieurs fois menacé d'utiliser ces derniers mois, est une forme d'état d'urgence qui permet à l'Etat fédéral d'utiliser l'armée à des fins de maintien de l'ordre sur le territoire américain.

Légitime défense invoquée

L'Insurrection Act a été invoqué pour la dernière fois en 1992 par le président George Bush père, à la demande du gouverneur républicain de Californie, confronté à des émeutes sans précédent à Los Angeles après l'acquittement des policiers qui avaient passé à tabac Rodney King, un automobiliste noir.

Plusieurs sondages publiés jeudi montrent qu'une majorité d'Américains jugent «injustifiée» la mort de Renee Good. Ces enquêtes, notamment une de CNN, établissent également que les Américains sont largement en désaccord avec les explications de l'administration Trump.


