Les Etats-Unis sont-ils au bord de la guerre civile?

Après la mort d'un civil abattu par les services d'immigration et des douanes (ICE) de l'administration Trump, les tensions sont vives aux Etats-Unis. Les manifestations vont-elles s'intensifier? Est-ce sûr de voyager aux Etats-Unis actuellement? Blick vous répond.

Dix-sept jours après qu'un agent de l'ICE a abattu une femme non armée dans sa voiture, un nouvel incident mortel impliquant les services américains de l'immigration et des douanes s'est produit samedi à Minneapolis. La victime est Alex Pretti, un infirmier de 37 ans, qui a été plaqué au sol par des agents de l'ICE et abattu de quatre balles alors qu'il était manifestement sans défense.

Après cette nouvelle agression de l'ICE, la colère monte dans les villes. D'autant plus que les autorités autour du président américain Donald Trump accusent la victime de terrorisme. Les Etats-Unis se dirigent-ils vers une guerre civile? Blick répond aux questions concernant cet incident et la sécurité aux Etats-Unis.

Que sait-on de la mort d'Alex Pretti?

Alex Pretti a été abattu samedi lors d'une intervention de l'ICE. Des témoins oculaires et des enregistrements vidéo montrent que la victime a filmé des agents de l'ICE avec son téléphone portable alors qu'ils repoussaient une femme et plaquaient une autre personne au sol.

Lorsque qu'Alex Pretti a tenté de leur porter secours, les agents l'ont aspergé de spray au poivre et l'ont assommé. En cinq secondes, au moins dix coups de feu ont retenti, dont certains ont atteint l'infirmier alors qu'il était à terre. Il est décédé à l'hôpital. Un médecin a par la suite critiqué l'ICE pour ne pas avoir entrepris de manœuvres de sauvetage.

Alex Pretti a-t-il menacé les agents avec une arme?

Alors qu'Alex Pretti était maintenu au sol, l'un des agents a sorti un objet de son pantalon avant de s'enfuir. L'objet n'est pas clairement visible sur les vidéos, mais il pourrait s'agir d'un pistolet. Selon le département de la Sécurité intérieure, Alex Pretti était armé d'un pistolet à double chargeur.

Selon les enregistrements vidéo, Alex Pretti aurait été désarmé puis abattu alors qu'il était sans défense au sol. Aucune vidéo ni aucun témoignage de témoin neutre n'indique qu'il ait menacé les agents de l'ICE avec une arme.

Comment Trump se justifie-t-il?

Selon la Maison Blanche, les agents ont tenté de désarmer Alex Pretti. Comme celui-ci aurait résisté, l'agent aurait tiré en état de légitime défense. Le ministère de la Sécurité intérieure a montré une photo de l'arme présumée, qui était apparemment chargée. Le chef de cabinet adjoint de Trump, Stephen Miller, a qualifié Alex Pretti, qui n'avait pas de casier judiciaire et disposait d'un permis de port d'armes, de «terroriste intérieur».

Les parents d'Alex Pretti ont condamné ces déclarations, les qualifiant de «mensonges abjects». Même la NRA, l'organisation conservatrice de défense du droit aux armes, a critiqué les propos tenus à Washington: «Les voix publiques responsables devraient attendre les résultats d'une enquête complète au lieu de généraliser et de diaboliser des citoyens respectueux des lois.»

Les Etats-Unis sont-ils proches d'une guerre civile?

Dans les grandes villes, souvent gouvernées par des démocrates, la colère envers Trump grandit. Malgré des températures glaciales pouvant atteindre jusqu'à -27 degrés Celsius la nuit, d'importantes manifestations ont éclaté à Minneapolis contre les brutalités de l'ICE. Afin de garantir la sécurité publique, le maire démocrate Jacob Frey a sollicité l'aide de la Garde nationale fédérale, déclarant que la police avait besoin de renforts «en raison des troubles à l'ordre public causés par les agents de l'immigration». Le terme de «guerre civile» a donc déjà été employé.

Cependant, le chemin est encore long avant qu'une guerre civile n'éclate. Si les élus locaux critiquent vivement le déploiement de l'ICE, ils privilégient des solutions politiques à l'usage de la force armée. Par exemple, des sénateurs démocrates influents souhaitent réduire le budget du département de la Sécurité intérieure.

Une recrudescence des manifestations dans les villes est possible. Michelle Phelps, professeure de sociologie à Minneapolis, a déclaré à spiegel.de au sujet des manifestations locales: «Chaque jour qui passe sans que la situation ne s’aggrave est déjà une victoire.»

Quel est le niveau de formation des agents de l'ICE?

Sur X, le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, exige le retrait immédiat des policiers violents et «non formés». Ses propos sont justifiés: face à un manque criant d’effectifs, la durée de leur formation a été réduite de 13 à 6 semaines selon les médias américains. Leurs détracteurs affirment qu’ils manquent d’expérience, notamment pour prendre des décisions dans des situations exceptionnelles et pour maîtriser les techniques de désescalade.

Les membres de l'ICE sont souvent d'anciens policiers ou militaires. Cependant pour remplir les rangs, l'agence recrute désormais également des candidats sans expérience dans le domaine de la sécurité.

Les voyages aux Etats-Unis sont-ils encore sûrs?

Il n'y a pas lieu de s'alarmer. Le ministère fédéral des Affaires étrangères (DFAE) qualifie les voyages aux Etats-Unis de «généralement sûrs». Les sites et infrastructures touristiques classiques ne posent aucun problème, car les agressions ne visent pas les étrangers. Cependant, compte tenu de la politique intransigeante de Trump, il est conseillé d'éviter les zones à haut risque et de ne pas provoquer les forces de sécurité.

Donald Trump fera tout son possible pour que les touristes continuent d'affluer aux Etats-Unis, notamment en vue de la Coupe du monde de la FIFA, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.