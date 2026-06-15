La méfiance de l'Iran envers les Etats-Unis demeure

L'Iran dit avoir «remporté de grandes victoires» durant la guerre

L'Iran a estimé dans la nuit de dimanche à lundi sortir vainqueur de la guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis, après l'annonce d'un accord avec Washington pour mettre fin durablement au conflit au Moyen-Orient. Des pourparlers en vue d'un accord final se tiendront d'ici à 60 jours, selon Téhéran

«L'ennemi, qui a attaqué pour mener à bien ses desseins malveillants, a vu tous ses objectifs réduits à néant et la République islamique d'Iran a remporté de grandes victoires dans cette guerre», a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, à la télévision d'Etat iranienne.

«Les négociations débuteront dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif», a précisé à la télévision d'Etat le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Kazem Gharibabadi, ajoutant toutefois que «la méfiance demeurait» envers les Etats-Unis.

Source: ATS