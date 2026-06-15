La méfiance de l'Iran envers les Etats-Unis demeure

L'Iran dit avoir «remporté de grandes victoires» durant la guerre
L'Iran a estimé dans la nuit de dimanche à lundi sortir vainqueur de la guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis, après l'annonce d'un accord avec Washington pour mettre fin durablement au conflit au Moyen-Orient. Des pourparlers en vue d'un accord final se tiendront d'ici à 60 jours, selon Téhéran
«L'ennemi, qui a attaqué pour mener à bien ses desseins malveillants, a vu tous ses objectifs réduits à néant et la République islamique d'Iran a remporté de grandes victoires dans cette guerre», a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, à la télévision d'Etat iranienne.
«Les négociations débuteront dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif», a précisé à la télévision d'Etat le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Kazem Gharibabadi, ajoutant toutefois que «la méfiance demeurait» envers les Etats-Unis.
Source: ATS
Le détroit d'Ormuz rouvrira après la signature de l'accord
Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche que le détroit d'Ormuz rouvrirait après la signature vendredi d'un accord de paix avec l'Iran. Il a semblé contredire l'un de ses précédents messages qui suggérait la réouverture immédiate de cette voie maritime stratégique.
«Avec l'ouverture du détroit dès la signature de l'accord vendredi, afin de permettre le déminage, le pétrole coulera à nouveau des deux côtés pour la région et le monde entier», a écrit sur son réseau social Truth Social le président américain, qui avait auparavant annoncé la réouverture du détroit ainsi que la levée «immédiate» du blocus naval américain. «Ce grand accord apportera la paix et la sécurité à toute la région», a-t-il également déclaré.
Source: ATS
Accord conclu entre les Etats-Unis et l’Iran
Le Premier ministre pakistanais a annoncé que les Etats-Unis et l’Iran étaient parvenus à un «accord de paix» qui met immédiatement fin à toutes les opérations militaires au Moyen-Orient, y compris au Liban, une cérémonie de signature devant se tenir à Genève le 19 juin.
«Maintenant que l’accord est conclu, les médiateurs faciliteront une série de réunions cette semaine. Ces discussions préalables à la mise en œuvre (de l’accord) jetteront les bases des pourparlers techniques et de la cérémonie officielle de signature», a écrit sur la plateforme X tôt lundi Shehbaz Sharif, médiateur clé de la guerre au Moyen-Orient qui dure depuis plusieurs mois.
«L’accord avec la République islamique d’Iran est désormais finalisé», a confirmé Donald Trump sur son réseau Truth Social quelques minutes après l’annonce du médiateur pakistanais, lundi heure du Pakistan. «J’autorise pleinement la réouverture du détroit d’Ormuz sans droits de passage et, parallèlement, la levée immédiate du blocus naval américain. Navires du monde entier, mettez les moteurs en marche. Que le pétrole coule à flots!»
Source: AFP
Au Liban, un «cessez-le-feu robuste et durable est indispensable», martèle Macron
Le président français Emmanuel Macron a appelé lundi à la mise en place d'un «cessez-le-feu robuste et durable» au Liban après la conclusion d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran. «Un cessez-le-feu robuste et durable est indispensable», a-t-il insisté sur X alors qu'une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth a encore fait trois morts dimanche.
Source: AFP
Londres, Paris, Berlin et Rome prêts à lever des sanctions
Les pays de l'E4, comprenant le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie, ont salué dimanche l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran, qui prévoit la fin des hostilités, dans un communiqué conjoint. Ils se sont dit prêts à lever certaines sanctions pesant sur l'Iran.
«L'Iran ne doit jamais acquérir l'arme nucléaire. Nous sommes prêts à travailler avec les États-Unis, l'Iran et l'AIEA à cette fin», ont déclaré les dirigeants de ces pays européens, cités dans le communiqué. Ils ajoutent être «disposés à lever les sanctions pertinentes en réponse à des mesures claires et vérifiables de la part de l'Iran concernant son programme nucléaire».
Source: ATS
L'ONU salue l'annonce d'un accord
Le chef de l'ONU António Guterres a salué dimanche l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran, qui prévoit la fin des hostilités et la réouverture du détroit d'Ormuz. «Il s'agit d'une étape cruciale vers un règlement pacifique du conflit», a-t-il souligné dans un communiqué. Le secrétaire général de l'ONU a remercié à cette occasion plusieurs pays pour leur rôle de médiateur, dont le Pakistan.
Vols annulés dans l'ouest de l'Iran
Les vols au départ des aéroports de l’ouest de l’Iran ont été annulés, après la menace de Téhéran de frapper Israël en réponse à son bombardement de la banlieue sud de Beyrouth, a annoncé dimanche la télévision d’Etat iranienne.
«Les vols au départ des aéroports de l’ouest du pays ont été annulés jusqu’à nouvel ordre», a rapporté ce média.
Source: AFP
Le chef de l'ONU condamne les frappes d'Israël à un «moment crucial» des négociations
Le chef de l'ONU Antonio Guterres a condamné dimanche les frappes israéliennes au Liban survenues plus tôt et exhorté «toutes les parties à faire preuve d'un maximum de retenue en ce moment crucial» de négociations entre Etats-Unis et Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
«Je condamne fermement les frappes israéliennes menées aujourd'hui sur Beyrouth. Ces frappes ont eu lieu en dépit du cessez-le-feu et à un moment où les États-Unis et la République islamique d'Iran devraient parvenir à un accord ouvrant la voie à un règlement pacifique de ce conflit», a déclaré le secrétaire général dans un communiqué, disant espérer «vivement que les efforts actuellement déployés (...) aboutiront à un résultat positif».
Source: AFP
L'Iran promet une réponse «imminente» au raid israélien sur le Liban
Le Conseil suprême de sécurité nationale, plus haute instance de sécurité en Iran, a averti d'une réponse «imminente» au raid israélien mené plus tôt sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien.
«La réponse des combattants de l'islam est imminente (...) Le Liban est notre vie et la violation des lignes rouges de la République islamique ne sera pas tolérée», a affirmé sur X Mohammad-Bagher Zolghadr, secrétaire du Conseil.
Source: AFP
Israël dit avoir tué un haut responsable du Hezbollah
L’armée israélienne a dit dimanche avoir tué vendredi un haut responsable du Hezbollah pro-iranien dans une frappe ciblées dans le sud du Liban, accusé de la mort de cinq soldats américains en 2007, selon un communiqué militaire.
«L’armée israélienne a éliminé Ali Moussa Daqdouq, haut commandant de l’organisation terroriste Hezbollah, dans une frappe ciblée au sud du fleuve Litani», a annoncé l’armée. «Au cours des dernières années, Daqdouq a dirigé une grande partie de la planification opérationnelle du Hezbollah contre les soldats israéliens le long de la frontière avec le Liban», poursuit le communiqué. «En 2007, il avait été emprisonné par les forces américaines après avoir organisé l’enlèvement et l’assassinat de cinq soldats américains», ajoute le communiqué.
Ali Daqdouq avait été capturé en 2007 en Irak par l’armée américaine qui l’accusait d’implication dans une attaque meurtrière contre ses soldats. Les Etats-Unis le présentaient comme un agent du Hezbollah venu en Irak entraîner des insurgés avec l’aide de l’Iran. Remis en décembre 2011 aux autorités irakiennes par l’armée américaine qui achevait alors son retrait d’Irak, il avait été libéré en 2012 par la justice irakienne faute de preuves.
Source: ATS
Trump dit que la signature d'un accord est imminente
Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche au site Axios que la signature d’un accord avec l’Iran se tiendrait «dans quelques heures», après que le processus a été retardé selon lui par les frappes d’Israël sur Beyrouth.
«Ça a tout chamboulé. Ça a retardé la signature de quelques heures. Ça devait avoir lieu maintenant. C’est désormais prévu dans quelques heures», a-t-il déclaré lors d’un appel téléphonique avec un journaliste d’Axios.
Donald Trump n’a pas caché sa frustration à l’égard du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qu’il a dit avoir réprimandé. «J’étais furieux. Il n’a aucun putain de jugement. Je le lui ai fait savoir», a-t-il indiqué.
Source: AFP
La «voie du dialogue» prônée en Iran
Le Conseil suprême de sécurité nationale soutient la «voie du dialogue» avec les Etats-Unis, a assuré dimanche le président iranien Massoud Pezeshkian, après des critiques dans les rangs ultra-conservateurs visant l’équipe de négociateurs iraniens.
Le Conseil, plus haute instance de sécurité d’Iran, «a conclu que la voie du dialogue devait être poursuivie», a déclaré Massoud Pezeshkian, lors d’une rencontre avec des médias, relayée par le site de la présidence. Le Conseil prend les «décisions concernant la guerre et les négociations», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Des émissaires américains bientôt en Russie
Le président russe Vladimir Poutine a appelé dimanche son homologue américain Donald Trump, à l’occasion du 80e anniversaire du milliardaire, pour discuter des conflits en Ukraine et en Iran ainsi que de la visite prochaine d’émissaires de Washington en Russie, a indiqué le Kremlin.
«La conversation a porté principalement sur la situation concernant le protocole d’accord en cours d’élaboration entre les États-Unis et l’Iran. Donald Trump a dit qu’un accord était proche», a déclaré aux journalistes Iouri Ouchakov, conseiller du Kremlin.
Ce dernier a également indiqué qu’il avait été «convenu que les représentants spéciaux du président américain, Steve Witkoff et Jared Kushner, qui sont actuellement étroitement impliqués dans les affaires iraniennes, reviendraient bientôt en Russie».
Source: AFP