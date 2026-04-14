AFP Agence France-Presse
Le gouvernement américain attend qu'un nouveau président soit aux manettes de la banque centrale des Etats-Unis (Fed) «dès que possible», a déclaré mardi le ministre américain des Finances, alors que la nomination du candidat de Donald Trump n'a pas encore été confirmée par les sénateurs.
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«Nous voulons Kevin Warsh en place dès que possible», a déclaré le ministre à des journalistes en marge des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington. Un responsable du Sénat a annoncé en parallèle que Kevin Warsh serait auditionné la semaine prochaine, sans donner de date précise.
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