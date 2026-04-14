Le gouvernement américain presse pour que Kevin Warsh prenne la tête de la Fed au plus vite. Le Sénat devrait l’auditionner la semaine prochaine, selon un responsable.

Trump veut Kevin Warsh à la tête de la Fed «dès que possible»

Trump veut Kevin Warsh à la tête de la Fed «dès que possible»

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement américain attend qu'un nouveau président soit aux manettes de la banque centrale des Etats-Unis (Fed) «dès que possible», a déclaré mardi le ministre américain des Finances, alors que la nomination du candidat de Donald Trump n'a pas encore été confirmée par les sénateurs.

«Nous voulons Kevin Warsh en place dès que possible», a déclaré le ministre à des journalistes en marge des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington. Un responsable du Sénat a annoncé en parallèle que Kevin Warsh serait auditionné la semaine prochaine, sans donner de date précise.



