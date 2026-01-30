DE
«Il a tout du premier rôle»
Trump propose Kevin Warsh pour la présidence de la Fed

Le président américain Donald Trump a nommé Kevin Warsh au poste de président de la Réserve fédérale américaine (Fed), selon un message du locataire de la Maison Blanche publié vendredi sur son réseau social Truth Social.
Publié: il y a 49 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
Kevin Warsh a été nommé au poste de président de la Fed.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le président américain Donald Trump a proposé vendredi Kevin Warsh, déjà donné favori par les médias américains, comme président de la Réserve fédérale américaine sur son réseau Truth Social.

«Je suis heureux d'annoncer que je propose la nomination de Kevin Warsh au poste de PRÉSIDENT DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DU SYSTÈME DE RÉSERVE FÉDÉRALE», a écrit Donald Trump. «Je connais Kevin depuis longtemps et je n'ai aucun doute qu'il restera dans l'histoire comme l'un des GRANDS présidents de la Fed, peut-être le meilleur. Par dessus tout, il a 'tout du premier rôle', et il ne vous laissera jamais tomber. Félicitations Kevi!», a-t-il ajouté.

