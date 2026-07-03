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Trump s'en prend violemment à l'OTAN avant le sommet

Donald Trump qualifie de «ridicule» le soutien unilatéral des Etats-Unis à l'OTAN, à quelques jours du sommet à Ankara, Turquie, les 7 et 8 juillet.
Publié: il y a 20 minutes
Donald Trump a vivement critiqué l'OTAN sur son réseau social avant le sommet d'Ankara.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il était «ridicule» que les Etats-Unis maintiennent une relation «unilatérale» avec l'OTAN, à moins d'une semaine du sommet de l'organisation à Ankara, en Turquie. «Ils n'étaient pas là pour nous !!!», a écrit Trump sur son réseau Truth Social, ajoutant que la relation entre son pays et l'OTAN n'était «pas réciproque».

Son message incluait un graphique présentant le montant des dépenses de l'OTAN, les Etats-Unis investissant bien davantage que certains autres pays membres figurant sur celui-ci. Donald Trump est attendu au sommet de l'OTAN dans la capitale turque les 7 et 8 juillet, après avoir critiqué ses alliés européens pour leur refus de s'engager à ses côtés dans la guerre qu'il a lancée avec Israël en février contre l'Iran.

Sous la pression du président américain, les 32 pays de l'OTAN s'étaient engagés l'an dernier lors du sommet de La Haye à consacrer d'ici 2035 au moins 5% de leur Produit intérieur brut (PIB) à leurs dépenses de sécurité. Le président américain insiste également sur le fait qu'il souhaite que l'Europe assume le rôle de chef de file en matière de défense, et Washington a déjà pris des mesures pour réduire ses engagements.


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