La publication prochaine des dossiers Epstein n'est pas la seule source d'inquiétude pour Trump. Son administration traverse de multiples crises en même temps. Voici tous les dossiers qui pourraient menacer le président américain.

Samuel Schumacher

Donald Trump n'arrive même plus à garder les yeux ouverts. Lors d'une réunion avec ses ministres, il s'est assoupi à plusieurs reprises cette semaine. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a même tenté de le tirer de sa torpeur en lançant un «Monsieur le Président» particulièrement sonore.

L’homme de 79 ans pourrait sans doute se permettre quelques instants de repos – s'il n’occupait pas la fonction la plus puissante de la planète. Et dans ce domaine, rien ne va plus pour le président américain, fragilisé sur plusieurs fronts. La situation pourrait même devenir critique avant Noël.

Voici un aperçu des principales sources d’inquiétude de Donald Trump.

1 Son ministre de la Défense: un criminel de guerre?

Le 2 septembre, le ministre américain de la Défense Pete Hegseth – qui se présente volontiers comme «ministre de la Guerre» – a ordonné la destruction d’un bateau de pêche vénézuélien soupçonné de transporter de la drogue. Neuf personnes ont été tuées, deux ont survécu et se sont accrochées aux débris. Mais l’ordre donné par Pete Hegseth était clair: «Kill them all». Les forces américaines ont tiré un second missile et abattu les deux survivants.

Pour de nombreux spécialistes, cette affaire est un crime de guerre pour lequel Pete Hegseth pourrait être poursuivi. S'il était condamné, Donald Trump perdrait l’une des figures majeures de son cercle de fidèles.

2 Ses droits de douane punitifs: tous illégaux?

La Cour suprême pourrait statuer ce mois-ci sur la légalité des droits de douane punitifs imposés par Trump et pourrait bien décider de les supprimer immédiatement. Mais le ministre des Finances Scott Bessent affirme que ces taxes pourraient être réintroduites différemment.

Néanmoins, si la Cour suprême – pourtant dominée par six juges conservateurs contre trois progressistes – désavoue Donald Trump, l'impact serait international et symboliquement désastreux.

3 MAGA : avant la scission?

Alors que le mouvement «Make America Great Again» paraissait jusqu’ici indestructible, ses fondations se fragilisent. L'élue ultraconservatrice Marjorie Taylor Greene s’est récemment dressée contre Donald Trump après son opposition à la publication des fichiers Epstein.

Elle a publiquement dénoncé cette décision, au point d'annoncer qu’elle quittera le Congrès à la fin de l’année. Son éloignement révèle la fragilité du soutien dont Trump pensait bénéficier chez ses partisans les plus radicaux.

4 Les sondages : bientôt en baisse?

Selon un nouveau sondage Gallup, seuls 36% des Américains se disent encore satisfaits de leur président. Un an avant les élections de mi-mandat, la tendance est clairement à l’érosion. Cette semaine, un signal d’alarme a même empiré les choses: lors d’une élection partielle dans la 7ème circonscription du Tennessee – largement républicaine – le candidat du parti a remporté la victoire par seulement 9 points. Trump y avait gagné avec 22% d’avance.

5 L'inflation : la faute de Trump?

L'inflation demeure la préoccupation centrale des ménages et Trump n'a pas réussi à la contenir, comme le prouve l'évolution des prix de plusieurs produits du quotidien. D'après Fox News, 46% des Américains en tiennent Donald Trump responsable.

Mardi, il reprend la route pour une nouvelle tournée de rassemblements destinée à mettre en avant ses prétendus succès contre la hausse des prix. Seulement voilà: un an avant les midterms, beaucoup ne le croient plus capable de tenir ses promesses.

Les républicains doivent absolument remporter ces élections pour éviter une nouvelle procédure de destitution contre Trump. Si la Chambre des représentants repasse aux mains des démocrates, une procédure similaire serait presque inévitable. Et si les deux tiers du Sénat votent sa destitution – plaidant par exemple son incompétence – Trump quitterait la présidence. Un scénario historique, aujourd’hui de plus en plus probable.

6 Les dossiers Epstein: une grosse épine dans le pied?

La dernière source d’inquiétude de Trump n’est pas des moindres: le 19 décembre, le département de la Justice doit publier les preuves liées à l'affaire Epstein. Certes, certaines zones d’ombre ont pu être préservées grâce aux interventions de la ministre de la Justice Pam Bondi, fidèle alliée de Donald Trump, qui a pu caviarder plusieurs passages sensibles.

Mais un élément est désormais confirmé: Donald Trump apparaît des dizaines de fois dans ces documents. Cette seule présence, même sans élément incriminant, ternit son image. L'affaire Epstein ne devrait pas le destituer. Mais elle pourrait assurément gâcher ses fêtes de fin d'année et troubler ses nuits.