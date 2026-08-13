Un juge fédéral à Boston a rejeté une plainte de l'administration Trump accusant Harvard d'avoir toléré des comportements antisémites lors de manifestations pro-palestiniennes sur le campus après le 7 octobre 2023.

Trump se prend un camouflet judiciaire contre Harvard

Trump se prend un camouflet judiciaire contre Harvard

AFP Agence France-Presse

Un juge fédéral américain a rejeté jeudi une plainte de l'administration Trump contre l'université de Harvard, accusée d'avoir toléré des comportements antisémites lors de manifestations pro-palestiniennes sur son campus après le 7 octobre 2023.

Le juge de Boston Richard Stearns a estimé que le gouvernement n'était pas parvenu à prouver que Harvard avait violé une disposition de la loi sur les droits civiques qui interdit la discrimination fondée sur la race, la nationalité et d'autres critères.