DE
FR

Washington en a assez
Harvard accusée de rendre les officiers du Pentagone trop «woke»

Le Pentagone cesse sa coopération avec Harvard pour son influence «woke» sur les officiers. Cette décision s'inscrit dans l'offensive de l'administration Trump contre les universités américaines.
Publié: 10:14 heures
1/2
Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, le 6 février 2026 à Washington.
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Pentagone a annoncé vendredi rompre tous ses liens académiques avec l'université d'Harvard, un pas de plus dans l'offensive menée par l'administration Trump contre les grandes institutions universitaires accusées de «wokisme».

A lire aussi
Harvard s'offre une grande victoire en justice face à Trump
Gel des financements annulé
Harvard s'offre une grande victoire en justice face à Trump
Coup de tonnerre à Harvard! Trump interdit l'accueil d'étudiants étrangers
L'université s'insurge
Coup de tonnerre à Harvard! Trump interdit l'accueil d'étudiants étrangers

Le ministère de la Défense a précisé dans un communiqué que la fin de cette coopération – qui comprend formations militaires et des bourses – s'appliquerait à partir de l'année universitaire 2026-2027. Les militaires pourront terminer les formations déjà entamées au sein de la doyenne des universités américaines.

«Depuis trop longtemps, ce ministère envoie nos meilleurs et plus brillants officiers à Harvard en espérant que l'université comprendrait mieux et apprécierait notre classe de guerriers», a justifié le ministre de la Défense Pete Hegseth, cité dans le communiqué. «Au lieu de cela, trop nombreux sont nos officiers qui en sont revenus en ressemblant trop à Harvard, la tête pleine d'idéologies mondialistes et radicales», a-t-il ajouté.

75 universités visées

Donald Trump accuse Harvard et d'autres universités américaines de promouvoir une idéologie dite «woke» qui promeut une forte sensibilité aux injustices liées au racisme, sexisme et autres formes de discriminations, et de ne pas protéger suffisamment les étudiants juifs lors des manifestations pro-palestiniennes.

Son administration a déposé des plaintes judiciaires et exigé des indemnités exorbitantes contre des dizaines universités – au moins 75 selon une récente enquête du «New York Times». Il a annoncé lundi réclamer un milliard de dollars de dommages et intérêts à Harvard, assurant que son gouvernement ne voulait «plus avoir affaire, à l'avenir» avec l'université basée près de Boston (nord-est).

Au delà de Harvard, Pete Hegseth a précisé sur X que le Pentagone allait réévaluer ses coopérations avec tous les établissements de l'«Ivy League» qui regroupe les universités américaines d'élite -dont Harvard et Princeton dont le ministre est diplômé. Le chef du Pentagone dénonce régulièrement les mesures visant à accroître les opportunités pour les minorités dans l'armée. Son ministère a récemment annoncé revoir les effets de l'intégration des femmes dans les rôles de combat, autorisée depuis une dizaine d'années.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus