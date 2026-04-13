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La droite religieuse outrée
Trump s'affiche en Jésus et se rétracte avec une excuse lunaire

Donald Trump a supprimé de son réseau Truth une image générée par IA le représentant en Jésus. Le président américain s'est défendu en expliquant qu'il souhaitait se montrer en médecin.
Publié: il y a 17 minutes
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Donald Trump a supprimé de son réseau Truth une image générée par IA le représentant en Jésus.
Photo: Scrennshot X
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a supprimé lundi une image le représentant tel Jésus sur son réseau Truth Social, face à l'indignation de la droite religieuse américaine, assurant qu'il s'agissait en fait de lui en médecin. «Ce n'était pas une représentation. C'était moi. Je l'ai bien publiée, et je pensais que c'était moi», a réagi le président américain lundi au sujet de cette illustration générée par intelligence artificielle publiée la veille.

«C'est censé être moi en tant que médecin, soignant les gens. Et je soigne les gens. Je les soigne beaucoup», a-t-il ajouté en évoquant la Croix-Rouge. L'image montre Donald Trump drapé d'une toge rouge et blanche avec un halo de lumière dans les mains et posant une paume sur le front d'un homme alité, entouré de personnes qui le regardent.

S'inspirant des codes de la peinture chrétienne, la scène comprend des attributs patriotiques américains comme des aigles, la bannière étoilée, un soldat en uniforme, un avion de combat ou la statue de la Liberté. L'image avait été publiée peu après un message virulent du président américain contre le pape Léon XIV, qui avait auparavant formulé une critique sévère de la guerre en Iran.

Bras de fer entre Trump et le pape

Le président américain a assuré lundi qu'il ne comptait pas présenter d'excuses à son compatriote et l'a qualifié de «très faible». L'image publiée n'a pas été du goût de plusieurs figures de la droite chrétienne, qui ont rapidement dénoncé une représentation «blasphématoire».

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«C'est plus qu'un blasphème. C'est un esprit antéchrist», s'est indignée sur X l'ex-élue trumpiste Marjorie Taylor Greene, en rupture avec le président américain. «Trump s'en est pris au pape parce que ce dernier s'oppose, à juste titre, à la guerre menée par Trump en Iran. Puis il a publié une photo de lui-même comme s'il prenait la place de Jésus», a-t-elle poursuivi.

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«Assez de l'idolâtrie du moi et de l'argent! Assez des démonstrations de force! Assez de guerre!», avait lancé samedi le pape américain à Rome, provoquant l'ire du républicain.

Malaise jusque chez ses proches

«J'ignore si le président pensait faire de l'humour, s'il est sous l'influence de substances ou quelle autre explication il pourrait donner à cet outrageux blasphème. Il doit retirer ce message immédiatement», a déclaré sur X Megan Basham, écrivaine et podcasteuse conservatrice, habituellement proche de Donald Trump.

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Le président américain – qui se dit chrétien mais ne prétend pas être particulièrement pratiquant – a bénéficié d'un soutien considérable de la part des chrétiens et évangéliques conservateurs. 

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