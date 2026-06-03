DE
FR

Un redécoupage électoral
Trump remporte une victoire stratégique en Alabama

La Cour suprême américaine a validé mardi une carte électorale controversée en Alabama, favorisant les républicains. Ce redécoupage pourrait renforcer la majorité du parti dans six des sept circonscriptions de l'Etat.
Publié: il y a 9 minutes
Donald Trump danse le mardi 6 janvier 2026 à Washington.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Cour suprême des Etats-Unis a ouvert la voie à l'utilisation par l'Alabama d'une carte électorale élaborée par les républicains pour les élections de novembre, alors que le parti de Donald Trump tente de sauver sa majorité. Ce projet de redécoupage favorable au camp présidentiel avait précédemment été bloqué par un panel fédéral de trois juges, qui avait estimé qu'il discriminait intentionnellement les électeurs noirs.

A lire aussi
Le Kentucky offre à Trump une victoire inespérée avant les midterms
Mainmise sur les républicains
Le Kentucky offre à Trump une victoire inespérée avant les midterms
Les démocrates encaissent une amère déconvenue, Trump jubile
«Une énorme victoire!»
Les démocrates encaissent une amère déconvenue, Trump jubile

Les magistrats estimaient que le plan dispersait les électeurs noirs entre plusieurs circonscriptions «afin de diluer les votes, au moins en partie parce qu'ils sont noirs». Mais la Cour suprême a annulé cette décision mardi, autorisant l'Alabama à remplacer sa carte actuelle par une carte qui donnera probablement au parti un avantage dans six des sept circonscriptions fédérales de l'Etat. «Les Etats sont libres de décider eux-mêmes si les changements de dernière minute à une élection sont dans leur meilleur intérêt», indique la décision de la Cour.

En temps normal, les circonscriptions du Congrès sont redessinées après chaque recensement. Mais Donald Trump a poussé les Etats dirigés par les républicains à redessiner les cartes avant le scrutin de novembre, dans l'espoir de compenser les pertes habituellement subies par le parti du président lors des élections de mi-mandat.

Une vague de redécoupages

Mais en faisant pression en 2025 sur le Texas pour qu'il redessine sa carte électorale, le locataire de la Maison Blanche a déclenché une vague de redécoupages à travers le pays, y compris dans des Etats dirigés par des démocrates décidés à répondre coup pour coup, comme la Virginie ou la Californie.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus