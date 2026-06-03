Trump remporte une victoire stratégique en Alabama

La Cour suprême américaine a validé mardi une carte électorale controversée en Alabama, favorisant les républicains. Ce redécoupage pourrait renforcer la majorité du parti dans six des sept circonscriptions de l'Etat.

AFP Agence France-Presse

La Cour suprême des Etats-Unis a ouvert la voie à l'utilisation par l'Alabama d'une carte électorale élaborée par les républicains pour les élections de novembre, alors que le parti de Donald Trump tente de sauver sa majorité. Ce projet de redécoupage favorable au camp présidentiel avait précédemment été bloqué par un panel fédéral de trois juges, qui avait estimé qu'il discriminait intentionnellement les électeurs noirs.

Les magistrats estimaient que le plan dispersait les électeurs noirs entre plusieurs circonscriptions «afin de diluer les votes, au moins en partie parce qu'ils sont noirs». Mais la Cour suprême a annulé cette décision mardi, autorisant l'Alabama à remplacer sa carte actuelle par une carte qui donnera probablement au parti un avantage dans six des sept circonscriptions fédérales de l'Etat. «Les Etats sont libres de décider eux-mêmes si les changements de dernière minute à une élection sont dans leur meilleur intérêt», indique la décision de la Cour.

En temps normal, les circonscriptions du Congrès sont redessinées après chaque recensement. Mais Donald Trump a poussé les Etats dirigés par les républicains à redessiner les cartes avant le scrutin de novembre, dans l'espoir de compenser les pertes habituellement subies par le parti du président lors des élections de mi-mandat.

Une vague de redécoupages

Mais en faisant pression en 2025 sur le Texas pour qu'il redessine sa carte électorale, le locataire de la Maison Blanche a déclenché une vague de redécoupages à travers le pays, y compris dans des Etats dirigés par des démocrates décidés à répondre coup pour coup, comme la Virginie ou la Californie.



