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Il dérape complètement lors d'un meeting
«On les exécutait»: Trump réclame la peine de mort pour les informateurs

Lors d'un meeting, Donald Trump réclame l'exécution des informateurs qui révèlent des plans confidentiels. Il a aussi annoncé pour le reste de son mandat des mesures drastiques, «que personne n'a jamais vues auparavant».
Publié: il y a 4 minutes
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En Arizona, Trump a tenu des propos très violents.
Photo: AFP

En bref

  • Trump a réclamé l'exécution d'informateurs qui révèlent des plans confidentiels lors d'un meeting en Arizona
  • Ils auraient révélé à des médias des plans secrets militaires contre l'Iran
  • Trump a annoncé du nouveau pour la fin de son mandat, sans trop de précisions
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Guido Felder

Lors d’un discours particulièrement virulent devant ses partisans en Arizona, Donald Trump s’en est pris à des personnes non identifiées, accusées d’avoir divulgué des informations militaires confidentielles à la presse.

Le président américain a tenu des propos particulièrement violents à l’égard de ces prétendus «informateurs», les qualifiant de «lie de la terre». Il a affirmé qu’ils devraient finir leurs jours en prison, voire être condamnés à mort. «Autrefois, nous exécutions les informateurs!», a-t-il lancé devant la foule.

Il promet «des choses» inédites

La colère de Donald Trump a été provoquée par la divulgation d’informations sensibles sur l’opération américaine menée par des bombardiers furtifs B-2 contre des installations nucléaires iraniennes. Selon l’administration américaine, des médias comme le «New York Times» et CNN auraient obtenu les horaires précis du décollage des appareils, entraînant le report de dernière minute de cette opération secrète.

Au-delà de ses attaques contre ceux qu’il accuse de trahir des secrets militaires, le président américain a aussi laissé planer le doute sur de possibles décisions inédites. Evoquant le temps qu’il lui reste à la Maison Blanche, il a déclaré: «Avant mon départ, nous ferons des choses que personne n’a jamais vues auparavant.» Il n’a toutefois donné aucun détail sur les mesures politiques ou militaires auxquelles il faisait référence.

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