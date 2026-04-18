Trump promet des révélations choc sur les ovnis

Donald Trump a annoncé en Arizona la publication imminente de documents sur les ovnis. Le président a aussi vanté ses succès et critiqué l’OTAN, tout en appelant à voter républicain lors des élections de mi-mandat.

Guido Felder

Le président américain Donald Trump a tenu un discours combatif et très autocentré devant des partisans du mouvement conservateur Turning Point USA en Arizona. Il s’est présenté comme un président aux succès historiques et a évoqué une «première année sans précédent» de son mandat. «Ce fut de loin la première année la plus réussie d’un gouvernement», a-t-il déclaré, en référence aux résultats électoraux ainsi qu’aux réformes fiscales, commerciales et migratoires.

Une grande partie de son intervention reprenait des éléments déjà entendus lors de précédentes apparitions. Un point toutefois inédit: il a annoncé avoir ordonné au Pentagone de publier des documents sur les ovnis et les «phénomènes aériens inexpliqués».

Il s’est dit heureux d’annoncer «à ce bon groupe» que le processus était déjà lancé et que «de très nombreux documents intéressants» avaient été identifiés. «Les premières publications vont commencer très, très bientôt», a ajouté Trump, sans livrer davantage de précisions.

Ces dossiers sur les ovnis alimentent le débat depuis des décennies. Ces dernières années, plusieurs auditions se sont tenues au Congrès américain, où des militaires ont évoqué des observations inexpliquées. La question des risques potentiels pour la sécurité aérienne a aussi été soulevée. Le Congrès a contraint le ministère de la Défense à améliorer les systèmes de signalement et collecter davantage de données, dont certaines doivent être rendues publiques.

Critique de l'OTAN

Au cours de son discours d’une heure, Trump a notamment insisté sur les relations avec l’Iran. Selon lui, un accord est en bonne voie, le détroit d’Ormuz a été rouvert et Téhéran ne disposera pas de l’arme nucléaire. «Ils n’auront jamais d’arme nucléaire», a-t-il affirmé. Dans le même temps, il a vivement critiqué l’OTAN, estimant que les Etats-Unis avaient reçu une proposition de soutien trop tardive. «J’aurais eu besoin de votre aide il y a deux mois, maintenant je n’en veux plus», a-t-il lancé.

Trump a aussi mis en avant la puissance de l’armée américaine et s’est présenté comme un artisan de paix. Il affirme avoir mis fin à plusieurs conflits et sauvé des millions de vies. «J’ai mis fin à huit guerres», a-t-il déclaré, se qualifiant de «faiseur de paix». Il a toutefois rappelé que l’intervention militaire restait une option: «Parfois, il faut intervenir.»

«Il n'y a que deux sexes»

Sur le plan de la politique intérieure, le président a dressé le portrait d’un pays en plein essor. Il a évoqué la baisse de la criminalité, le recul de l’immigration illégale et la croissance économique. «Nous avons atteint le plus grand recul de la criminalité violente de tous les temps», a-t-il assuré. Parallèlement, il a maintenu une ligne dure en matière migratoire et critiqué les démocrates, accusés d’avoir ouvert les frontières.

Trump a également insisté sur la politique sociale. Il a réaffirmé sa position sur les questions de genre: «Il n’y a que deux sexes, masculin et féminin.» Il s’est aussi opposé aux programmes de diversité et a défendu un système fondé sur le mérite.

Dans l’ensemble, le discours avait une tonalité clairement électorale. A l’approche des élections de mi-mandat, Trump a appelé ses partisans à se mobiliser et a dressé un tableau tranché de la situation politique. «Si vous voulez une Amérique forte et prospère, vous devez voter républicain», a-t-il lancé. Il a conclu par son slogan habituel: «Nous allons rendre sa grandeur à l’Amérique.»



