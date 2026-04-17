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Trump a un nouveau levier
La dépendance aux clouds américains expose l'Europe à un risque stratégique

La dépendance des pays européens aux services de cloud américains fait peser un risque sur leur sécurité nationale, selon un rapport publié vendredi. Seize pays européens, incluant de grandes puissances comme l'Allemagne, présentent un risque élevé de kill switch.
Publié: 09:17 heures
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Dernière mise à jour: il y a 46 minutes
Selon le rapport, 23 des 28 pays étudiés semblent reposer sur des technologies américaines.
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Plus des trois quarts des pays européens ont recours à des services de cloud (informatique à distance) américains pour des fonctions essentielles à leur sécurité nationale, alerte un rapport publié vendredi, pointant les risques que fait peser cette dépendance numérique.

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Cette analyse survient alors que les gouvernements européens redoutent de plus en plus que des services numériques, liés à la défense notamment, ne soient victimes d'un mécanisme coupant l'accès aux données et aux services à distance (appelé kill switch) si les tensions avec l'administration Trump s'intensifient.

Menace contre le Groenland

«La Russie de Poutine mène une guerre contre un pays européen en Ukraine (...) mais nous avons également un président américain qui a menacé le Danemark et le Groenland», a déclaré Tobias Bacherle, du groupe de réflexion Future of Technology Institute (FOTI), lors d'un échange avec des journalistes.

Selon les chercheurs, les systèmes de sécurité nationale de 23 des 28 pays étudiés (Etats-membres de l'UE et Royaume-Uni) «semblent reposer sur des technologies américaines». Leur étude est basée sur des informations publiques, afin d'identifier les principaux contrats dans le cloud conclus avec des fournisseurs américains, notamment les géants Microsoft, Google, Amazon et Oracle.

Seize pays menacés

Parmi les pays étudiés, 16 «courent un risque élevé face à un potentiel kill switch américain», relève le groupe de réflexion basé à Bruxelles, parmi lesquels l'Allemagne, la Pologne et la Grande-Bretagne, trois des principales puissances militaires en Europe. Un seul pays – l'Autriche, pays non-membre de l'OTAN – a été classé comme présentant un risque atténué.

Certains pays cherchent déjà à se tourner vers des solutions nationales ou européennes pour garantir leur souveraineté numérique, ce qui a poussé les entreprises américaines à proposer des services de cloud «souverain» qui, selon elles, échapperaient à l'emprise de Washington.

Mais «cet étiquetage ne résout pas les problèmes de dépendance sous-jacents», a pointé le groupe, car ces services pourraient tout de même être soumis à la loi américaine qui permet d'exiger des entreprises qu'elles leur remettent des données stockées à l'étranger. Ces entreprises pourraient également être contraintes de suspendre les mises à jour de maintenance et de sécurité en raison de sanctions américaines, selon les chercheurs.

Un signal d'alarme

L'an dernier, les Etats-Unis ont privé l'Ukraine de certains services, notamment les images satellites fournies par la société américaine Maxar, après un échange tendu dans le bureau ovale entre les présidents Trump et Zelensky. Cette séquence a été «un véritable signal d'alarme», a estimé lors d'un entretien avec des médias Katja Bego, du groupe de réflexion britannique Chatham House.

Interrogée vendredi sur la chaîne de télévision TF1 sur le rapport du FOTI, la ministre française des Armées Catherine Vautrin a répondu que cela soulignait que «la souveraineté est un enjeu majeur».


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