Incendie après une frappe de drone près de la centrale nucléaire de Barakah

Un incendie s'est déclaré après une frappe de drone près de la centrale nucléaire de Barakah aux Emirats arabes unis, sans faire de blessés ni provoquer de hausse de radioactivité, a annoncé dimanche le bureau des médias du gouvernement local d'Abou Dhabi.

«Les autorités d'Abou Dhabi sont intervenues après un incendie survenu dans un générateur électrique situé à l'extérieur du périmètre intérieur de la centrale nucléaire de Barakah (...) à la suite d'une frappe de drone», a précisé le bureau dans un communiqué. «Aucun blessé n'a été signalé et aucun impact sur les niveaux de sûreté radiologique n'a été constaté.»

L'AIEA s'inquiète

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi a exprimé dimanche «sa profonde préoccupation» après la frappe de drone près de la centrale nucléaire de Barakah, aux Emirats arabes unis, dans un message posté sur X.

«Toute activité militaire menaçant la sûreté nucléaire est inacceptable», a ajouté le patron de l'agence de l'ONU pour la sécurité nucléaire, qui a dit avoir informée par les Emirats «que les niveaux de radiation à la centrale nucléaire de Barakah restent normaux et qu'aucun blessé n'a été signalé».

Les Emirats dénoncent

Les Emirats arabes unis ont dénoncé de leur côté la frappe de drone, sans attribuer l'attaque. Celle-ci «constitue une escalade dangereuse, un acte d'agression inacceptable et une menace directe à la sécurité du pays», a estimé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Source: AFP