Donald Trump menace l'Iran et envoie dix navires de guerre

Une puissante flotte américaine de dix navires, incluant le porte-avions USS Abraham Lincoln, est au Moyen-Orient. Donald Trump, sur Truth Social, exhorte l'Iran à conclure un accord nucléaire, avertissant que «le temps est compté».

AFP Agence France-Presse

L'arrivée récente au Moyen-Orient d'un porte-avions et de son escorte porte à dix le nombre de bâtiments de guerre américains dans la région, mettant à la disposition de Donald Trump une puissance de feu considérable s'il décidait de frapper l'Iran.

Cette armada fait peu ou prou la même taille que celle déployée dans les Caraïbes avant l'opération américaine menée en début d'année pour enlever l'ancien dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro dans le but de le traduire en justice à New York. Un responsable américain a estimé mercredi à 10 le nombre total de navires américains au Moyen-Orient, dont le groupe aéronaval USS Abraham Lincoln, qui compte aussi trois destroyers et des avions de combat furtifs F-35C.

Six autres navires de guerre américains sont également déployés dans la région, trois destroyers et trois navires de combat littoral. Donald Trump a pressé mercredi l'Iran de conclure un accord sur le nucléaire, affirmant sur sa plateforme Truth Social que «le temps était compté» avant une attaque américaine contre Téhéran.

«Le temps est compté»

«Une armada massive se dirige vers l'Iran», a déclaré le président américain. «Comme pour le Venezuela, elle est prête, volontaire et capable de remplir rapidement sa mission, avec rapidité et violence, si nécessaire».

«Le temps est compté», a-t-il lancé, exhortant Téhéran à «CONCLURE UN ACCORD!». La mission iranienne à l'ONU n'a pas tardé à réagir, affirmant sur X que l'Iran «répondrait comme jamais» à toute attaque américaine.

Le porte-avions et les navires qui l'accompagnent ont été envoyés au Moyen-Orient au moment où les autorités iraniennes réprimaient durement des manifestations initialement motivées par des revendications économiques mais qui se sont transformées en mouvement de masse contre la République islamique. Donald Trump a plusieurs fois menacé de frapper l'Iran en réponse à la répression des manifestations mais il a semblé revenir sur cet avertissement après avoir assuré que Téhéran avait suspendu des exécutions prévues de manifestants.



