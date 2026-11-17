Pékin affirme ne pas avoir d'information sur une éventuelle rencontre entre Donald Trump et Kim Jong Un, évoquée par le président américain avant sa visite en Chine cette semaine.

Donald Trump évoque Kim Jong Un mais Pékin reste silencieux

Donald Trump évoque Kim Jong Un mais Pékin reste silencieux

AFP Agence France-Presse

Pékin a dit mardi ne «pas avoir d'information» sur une possible rencontre entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, évoquée par le président américain avant sa venue en Chine cette semaine.

«Je n'ai pas d'information à ce sujet», a déclaré lors d'un point presse régulier un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Guo Jiakun, sans plus de commentaire. Trump a déclaré lundi qu'il pourrait rencontrer Kim Jong Un à l'occasion de sa tournée en Asie et d'une visite en Chine où il est attendu mercredi pour un sommet régional Asie-Pacifique.

Interrogé sur l'endroit où pourrait avoir lieu cette rencontre, Trump a déclaré que Kim Jong Un «pourrait venir» en Chine, mais que «ça dépend du président» chinois Xi Jinping.