Les Etats-Unis envisagent d'offrir à l'Ukraine une protection de type OTAN si cela sert leurs intérêts, a annoncé Jared Kushner à Berlin. La Russie aurait accepté ce concept, selon l'émissaire américain.

Trump envisage une protection de type OTAN pour l’Ukraine

Trump envisage une protection de type OTAN pour l’Ukraine

AFP Agence France-Presse

L'émissaire américain Jared Kushner a déclaré jeudi que les Etats-Unis seraient disposés à accorder à l'Ukraine une protection de type OTAN, si cela était dans leur «intérêt», et souligné que la Russie en avait accepté «le concept».

«Du point de vue des Etats-Unis, accorder une garantie de sécurité similaire à celle prévue par l'article 5 (du traité de l'Atlantique Nord, ndlr) est une décision vraiment, vraiment importante», a déclaré Kushner lors d'une conférence de presse après avoir participé, ainsi que Steve Witkoff, à une réunion des pays de la coalition des volontaires pour l'Ukraine à Berlin. «Je pense que le président Trump est ouvert à cette idée, mais il va de soi que cela doit servir les intérêts des Etats-Unis», a-t-il ajouté.

Kushner s'exprimait aux côtés des dirigeants allemand, ukrainien, français, britannique. «C'est une avancée considérable que nous avons réussi à réaliser, et je pense que nous avons réussi à convaincre les Russes de ce concept, selon lequel toute garantie de sécurité pour l'Ukraine reposerait sur l'article 5», pilier de la défense collective de l'OTAN, a insisté Kushner.

Il tend la main à l'Europe

En cas d'accord de paix, l'Ukraine exige des garanties de sécurité suffisamment solides pour dissuader Moscou de l'attaquer à nouveau, après l'invasion russe en février 2022.

L'émissaire américain a indiqué que le président Trump avait appelé les dirigeants réunis dans le cadre de cette coalition, après avoir rencontré la veille en Chine ses homologues Xi Jinping et Vladimir Poutine, souhaitant conclure un accord avec l'Ukraine «avec l'Europe à ses côtés».

«Il va sans dire que nous voulons nous assurer que toutes nos actions s'inscrivent dans une démarche cohérente. Je tiens également à rappeler que le président Trump souhaite conclure un accord avec l'Europe à ses côtés. Il ne cherche pas à imposer quoi que ce soit de manière unilatérale», a déclaré M. Kushner.

L'émissaire américain a encore affirmé que les positions des Etats-Unis et de l'Europe sur l'Ukraine se rapprochaient «de plus en plus».