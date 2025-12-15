Donald Trump a annoncé, lors d'une réception de Noël, une nouvelle idée folle: ériger un Arc de Triomphe à Washington, promettant qu'il dépassera celui de Paris. Il en a profité pour lancer des piques contre la France.

Avec son nouveau projet faramineux, Trump veut éclipser la France

Avec son nouveau projet faramineux, Trump veut éclipser la France

«Tout ce qu'ils ont, c'est de l'histoire»

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Plus c'est gros, mieux c'est. Une devise que semble particulièrement affectionner l'homme d'affaires qu'est Donald Trump. Après son projet de salle de bal de plus de 8000 mètres carrés et avoir orné la Maison Blanche d'objets tape-à-l’œil, le président américain a une nouvelle folie des grandeurs: rivaliser avec la France en érigeant une sorte d'Arc de Triomphe au centre de Washington D.C., près de l'emblématique pont d'Arlington.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Et le milliardaire refuse de faire les choses à moitié. Dans son allocution lors de la réception de Noël de la Maison Blanche, il assure que sa version «sera bien meilleure» que le monument parisien, et le dépassera «de beaucoup» et «à tous les points de vue». Il assure même que c'est la «priorité absolue» de sa politique intérieure.

Il a enchaîné, en lançant de nouvelles piques contre la France avec sa provocation légendaire. «La seule chose qu’ils ont, c’est l’histoire. Je dis toujours que c’est la seule chose contre laquelle vous ne pouvez pas rivaliser.» Et de promettre: «Mais nous aurons de l’histoire, nous aussi, à un certain point.» Une annonce qui intervient alors que la population et les entreprises américaines font face à plusieurs défis dû à l'augmentation des droits de douane.