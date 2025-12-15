DE
FR

«Tout ce qu'ils ont, c'est de l'histoire»
Avec son nouveau projet faramineux, Trump veut éclipser la France

Donald Trump a annoncé, lors d'une réception de Noël, une nouvelle idée folle: ériger un Arc de Triomphe à Washington, promettant qu'il dépassera celui de Paris. Il en a profité pour lancer des piques contre la France.
Publié: il y a 21 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
Donald Trump ne s'arrête plus avec ses projets rocambolesques.
Photo: DR
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Plus c'est gros, mieux c'est. Une devise que semble particulièrement affectionner l'homme d'affaires qu'est Donald Trump. Après son projet de salle de bal de plus de 8000 mètres carrés et avoir orné la Maison Blanche d'objets tape-à-l’œil, le président américain a une nouvelle folie des grandeurs: rivaliser avec la France en érigeant une sorte d'Arc de Triomphe au centre de Washington D.C., près de l'emblématique pont d'Arlington.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Et le milliardaire refuse de faire les choses à moitié. Dans son allocution lors de la réception de Noël de la Maison Blanche, il assure que sa version «sera bien meilleure» que le monument parisien, et le dépassera «de beaucoup» et «à tous les points de vue». Il assure même que c'est la «priorité absolue» de sa politique intérieure. 

Sur le même sujet
Après avoir paré la Maison Blanche d'or, Trump veut faire construire une salle de bal
Anges, chandeliers, cadres...
Trump transforme la Maison Blanche en palais bling-bling paré d'or
Donald Trump frime dans sa nouvelle salle de bain marbre et or
Rénovation à la Maison Blanche
Donald Trump frime dans sa nouvelle salle de bain marbre et or

Il a enchaîné, en lançant de nouvelles piques contre la France avec sa provocation légendaire. «La seule chose qu’ils ont, c’est l’histoire. Je dis toujours que c’est la seule chose contre laquelle vous ne pouvez pas rivaliser.» Et de promettre: «Mais nous aurons de l’histoire, nous aussi, à un certain point.» Une annonce qui intervient alors que la population et les entreprises américaines font face à plusieurs défis dû à l'augmentation des droits de douane. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus