Le président américain est habitué à ce que tout se passe comme il l'entend. Et la Maison Blanche en a fait les frais. Toutes les pièces de la bâtisse ont été décorées d'objets en or. Prochain projet en vue? La construction d'une salle de bal de 8361 mètres carrés.

1/16 Le président américain Donald Trump transforme la Maison Blanche à son goût. Elle brille désormais de de mille feux, parée d'or. Photo: AFP

Sandra Marschner

Des anges en or se dressent entre les moulures dorées du plafond, des statues en or scintillent en rangs serrés sur une cheminée massive, les murs sont presque noyés sous les tableaux aux larges cadres dorés. Non, nous ne nous trouvons pas ici dans un somptueux château d'époque, mais dans le bureau du président américain.

Pour satisfaire les souhaits de Donald Trump, la Maison Blanche a été parée d'or. Lors d'un entretien avec la présentatrice de «Fox News» Laura Ingraham dans le Bureau ovale, le président américain explique: «Il fallait un peu de lumière!» Ou un peu plus de Trump peu-être?

En Juin, la «Trump Gold Card» a été lancée. Elle donne droit à un permis de séjour légal de cinq millions de dollars (environ quatre millions de francs). Le smartphone Trump a ensuite suivi. En or, bien sûr. Le président américain a également conquis le marché de la chaussure avec des sneakers en or. En juillet, le président américain a même crée son propre parfum «Victory 45-47» Avec, bien entendu, une figure dorée à son effigie sur le flacon.

Maintenant, c'est au tour de la Maison Blanche. Le président américain veut se démarquer de son prédécesseur et créer un environnement à son image. Petit tour du propriétaire.

Des anges en or

Du haut d'une corniche somptueusement ornée d'or, un ange observe les visiteurs du bureau ovale. Lors d'un entretien avec la présentatrice Laura Ingraham, Donald Trump explique que les anges sont fabriqués en or, car la peinture dorée n'atteint jamais l'effet du métal. Il ne manque d'ailleurs pas de lancer une pique à son prédécesseur, Joe Biden. «On dit que les anges portent chance. Nous en avons besoin avec ce qu'ils ont fait dans ce pays au cours des quatre dernières années.»

Une cheminée massive

L'or se retrouve dans tout le bureau du président américain. C'est surtout autour de la cheminée, devant laquelle Donald Trump reçoit ses invités, qu'il brille de manière éclatante. Les coupes et les statues trouvent à peine leur place sur le manteau de la cheminée, tant elles sont nombreuses. Alors que sous le mandat de Joe Biden, la cheminée était uniformément blanche et décorée de branchages, elle brille désormais d'un décor onéreux. Au lieu d'un tapis bleu, un tapis couleur crème a été placé au sol pour mettre en avant les reflets du précieux métal.

Un mur de tableaux bien rempli

Joe Biden avait fait accrocher cinq portraits au-dessus de la cheminée. Contrairement à ce dernier, Donald Trump a vu les choses en grand. Neuf portraits et deux miroirs dans des cadres dorés opulents trônent désormais sur le mur. Les éléments dorés de la pièce, les invités et Donald Trump lui-même s'y reflètent tour à tour.

Autour du bureau, plusieurs tableaux sont également accrochés aux murs, les éléments décoratifs au plafond sont aussi dorés. Et sur le bureau? Un dessous de verre doré gravé au nom du président.

La roseraie d'Ellen Wilson rasée

Un élément de la Maison Blanche vieux de plus de cent ans vient toutefois entraver la ligne décorative de Donald Trump. La célèbre roseraie qu'Ellen Wilson, épouse de l'ancien président Woodrow Wilson, avait fait aménager en 1913 devant la Maison Blanche. Le problème sera bientôt résolu: elle sera rasée. En effet, la pelouse devrait bientôt être pavée et fera alors place à une terrasse. Cette transformation n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme, en particulier sur les réseaux sociaux...

Une salle de bal monumentale

La Maison Blanche a annoncé fin juillet une extension qui promet d'être gigantesque. Une magnifique salle de bal doit voir le jour sur une surface d'environ 8361 mètres carrés. Le communiqué précise: «Depuis 150 ans, les présidents, les gouvernements et les collaborateurs de la Maison Blanche souhaitent disposer d'une grande salle de réception sur le site de la Maison Blanche, qui puisse accueillir beaucoup plus d'invités que ce qui est actuellement possible.»

L'aile est de la Maison Blanche devrait donc être transformée en «White House State Ballroom» et accueillir jusqu'à 650 invités. L'ancienne salle ne pouvait accueillir que 200 invités. Les premières visualisations montrent des plafonds ornés de colonnes saillantes, de lustres opulents et de chandeliers. Le tout... en or.

La construction débutera en septembre et la salle de bal devrait être terminée «bien avant la fin du mandat du président Trump». Coût? environ 200 millions de dollars. Donald Trump et d'autres donateurs payeront les travaux. Cité sur la chaine ABC, l'ancien magnat de l'immobilier a souligné lors d'un événement que «les meilleurs architectes et ingénieurs» avaient été engagés pour créer «le meilleur du meilleur».