La famille Trump lance Trump Mobile, un service téléphonique aux promesses alléchantes: smartphone «made in USA» et télémédecine incluse pour 47 dollars par mois. Mais l’opacité du projet soulève de sérieuses interrogations.

Solène Monney Journaliste Blick

La famille Trump continue de capitaliser sur l’aura politique du président américain. Lundi 16 juin, Eric Trump et Donald Trump Jr., ses fils ainés, ont annoncé le lancement d’un nouveau service de téléphonie mobile, baptisé Trump Mobile. Mais derrière les promesses clinquantes, les zones d’ombre s’accumulent, souligne le «New York Times».

A première vue, l’offre paraît imbattable. La Trump Organization promet un smartphone 100% «made in USA» et un abonnement à 47 dollars par mois incluant appels, données… et télémédecine illimitée. Une formule qui défie toute concurrence. Mais dans les faits, les contours du projet restent très flous, et les détails concrets sont absents.

Et bien-sûr l'ombre du conflit d'intérêt pointe également le bout de son nez. La Trump Organization accorde une licence d'exploitation du nom familial à une société externe. Mais l'accord soulève des questions alors que la famille du président évolue dans un secteur réglementé par l'administration Trump.

Le 100% made in USA, vraiment possible?

Selon les promoteurs, le smartphone conçu et fabriqué aux Etats-Unis devrait sortir en août prochain. Problème, aucun détail concret n'a été fourni sur la production de l'appareil proposé à 499 dollars, alors même que les infrastructures nécessaires à la fabrication de smartphones dans le pays sont quasi inexistantes.

«Nous ne voulons pas faire cela à l'étranger. Nous ne voulons pas faire cela en Inde», persiste et signe Eric Trump lors d'une interview lundi à Fox Business. Tout juste sait-on que le service client de l'entreprise serait basé à Saint-Louis.

Une promesse peu crédible, selon Robert Weissman, président du groupe de surveillance Public Citizen. Il rappelle que le seul smartphone réellement fabriqué aux Etats-Unis coûte environ... 2000 dollars.

Une médecine au rabais?

Autre promesse intrigante: un abonnement mobile à 47 dollars par mois incluant un accès illimité à la télémédecine, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Don Hendrickson, membre de l’équipe Trump Mobile, assure qu’il sera possible de consulter un médecin à distance, d’obtenir une ordonnance et de la faire délivrer en pharmacie, «sans frais supplémentaires».

Mais là encore le flou règne. Les services de santé mentionnés par l’entreprise coûtent généralement bien plus que le prix du forfait, laissant planer le doute sur leur réelle qualité ou accessibilité.

Pas le coup d'essai

Trump Mobile n’est que le dernier produit d’une longue série. Ces dernières années, Donald Trump a commercialisé des baskets, des bibles, des montres, une guitare… et même une cryptomonnaie qui constitue d'ailleurs une importante source de richesse. Sans oublier les millions générés par la vente de ses clubs de golf et de ses hôtels.

Pour de nombreux spécialistes de la gouvernance, ces projets illustrent un mélange des genres inédit dans l’histoire présidentielle américaine. Un business familial qui ne cesse de s’élargir, à mesure que Donald Trump s'installe à la Maison Blanche.