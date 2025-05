1/2 Dans une vidéo inédite, Vladimir Poutine montre l'intérieur de son appartement au Kremlin. Photo: Telegram/ @zarubinreporter

Solène Monney Journaliste Blick

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait la vie dans la résidence privée de Vladimir Poutine? Et bien pour la première fois, le président russe lève le voile sur ce grand mystère, où seul une poignée d'intimes y avait accès.

Dans une vidéo inédite, le président reçoit un journaliste russe et se transforme en promoteur immobilier, le temps d'une visite guidée au Kremlin, rapporte le «Daily Mail» jeudi 1er mai. Et Poutine ne fait pas dans la demi-mesure: lustres scintillants, cadres dorées et même piano à queue. Le chef du Kremlin n'a rien à envier à Donald Trump connu pour sa déco bling-bling.

De l'or, du luxe et de l'opulence

Et dans la vidéo, tout commence devant la porte plaquée or de l'appartement. Une fois ouverte, les spectateurs découvrent une énorme salle ornée de murs, des grands miroirs entourés d'or et de plantes exotiques. Un imposant portrait de l'empereur russe Alexandre III trône dans la pièce. Et près de la fenêtre un magnifique piano à queue blanc sur lequel Poutine affirme s'exercer que trop peu souvent. Une table se trouve au milieu, entourée de canapé confortable au ton clair.

Poutine a également fait visiter au journaliste sa bibliothèque aux boiseries sombres, deux chambres et une «petite église maison». Mais le reste du reportage sortira le 4 mai. Le président russe avait déclaré l'année passée qu'une partie des négociations avec le président chinois Xi Jinping s'était déroulé dans cet appartement.

«Nous avons eu un déjeuner de travail, puis j'ai invité le président, en tant qu'ami, à se déplacer dans une autre pièce», confiait le président russe. «Assis près de la cheminée et buvant du thé, nous avons parlé tranquillement de tout», ajoutait-il.

La polémique du Palais de Poutine

La diffusion de cette nouvelle vidéo intervient après la fuite, l’an dernier, d’images montrant les luxueuses rénovations du palais à un milliard, juché sur une falaise surplombant la mer Noire. Parmi les aménagements les plus remarqués: la disparition d’une salle de pole dance au profit d’une église dotée d’un «trône» réservé à l’usage personnel de Vladimir Poutine.

Accusé de financer ce faste avec des fonds publics détournés, le Kremlin avait tenté d’éteindre la polémique en assurant que la somptueuse résidence appartenait à Arkady Rotenberg, un proche d’enfance du président. Ce dernier avait expliqué qu’il comptait y développer un «appart-hôtel». Une version mise en doute par de nombreux observateurs.

A l’époque, ces révélations avaient provoqué un tollé, tant le contraste était frappant entre l’opulence du domaine et les difficultés économiques que connaît une grande partie de la population russe. Le train de vie présidentiel détonne aussi avec les conditions précaires des soldats russes déployés en Ukraine. La dernière vidéo en date risque fort de raviver l’indignation.