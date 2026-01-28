DE
Scandale autour de l'ICE
Trump accuse le maire de Minneapolis de «jouer avec le feu»

Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, refuse d'appliquer les lois fédérales sur l'immigration. Donald Trump réagit mercredi, accusant Jacob Frey de «violer la loi» et d'exacerber les tensions.
Publié: il y a 4 minutes
Donald Trump accuse Jacob Frey de «violer la loi».
Photo: KEYSTONE
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a accusé mercredi le maire de Minneapolis de «violer la loi» et de «jouer avec le feu», après que ce dernier a affirmé qu'il n'appliquerait pas les lois fédérales sur l'immigration dans sa ville. «Est-ce que quelqu'un dans son cercle proche pourrait lui expliquer que cette déclaration constitue une violation très grave de la loi et qu'il JOUE AVEC LE FEU», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth social.

Le maire Jacob Frey avait affirmé mardi sur X que Minneapolis «n'appliquait pas et n'appliquerait pas les lois fédérales sur l'immigration», après avoir rencontré le conseiller de Donald Trump, Tom Homan, chargé de désamorcer les tensions autour de l'opération anti-immigration ayant conduit à la mort de deux manifestants dans cette ville du nord des Etats-Unis.

