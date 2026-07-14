Depuis mai, des Albanais protestent à Tirana contre un complexe touristique de luxe lié à la famille Trump. Dua Lipa salue leur mobilisation et critique le manque de transparence gouvernementale.

AFP Agence France-Presse

La chanteuse britannique d'origine kosovare Dua Lipa a salué les manifestations en Albanie contre un complexe touristique lié à la famille Trump, qualifiant ce mouvement d'"inspirant», dans un podcast diffusé mardi.

Tous les jours depuis fin mai, des manifestants descendent dans la rue à Tirana pour protester contre la construction par la fille du président américain Donald Trump, Ivanka, et son époux Jared Kushner, d'un complexe hôtelier de luxe dans la zone d'une réserve naturelle sur le littoral albanais.

Intervenant dans son podcast Service95 Book Club aux côtés de l'écrivaine albanaise Lea Ypi, Dua Lipa a dit partager les inquiétudes exprimées par les manifestations quant à la transparence du gouvernement dans l'approbation du projet immobilier.

«Ce qui me préoccupe réellement, c'est le principe selon lequel le gouvernement a pu tout simplement modifier la loi pour contourner les protections environnementales sans aucune consultation publique», a déclaré la star de la pop âgée de 30 ans, dont les parents sont Albanais du Kosovo et qui est très attachée à cette région des Balkans.

Un catalyseur de colère

«Je trouve très inspirant de voir à quel point les gens se sentent concernés», a-t-elle ajouté, en référence aux rassemblements quotidiens. La chanteuse a estimé que le problème était de nature structurelle et qu'il fallait agir selon un modèle «soutenu par la population».

Le projet de complexe touristique, évalué à 4,6 milliards de dollars, avait été présenté pour la première fois en 2024, mais la vague de protestations a démarré après l'installation en mai de clôtures en fil barbelé et l'arrivée de bulldozers sur une plage visée par le projet.

Ce mouvement est devenu un catalyseur de la colère contre la corruption supposée dans le pays. Les manifestants exigent aussi la démission du Premier ministre Edi Rama.

Les propos de Dua Lipa ont été salués par la militante environnementale albanaise Besjana Guri, qui y a lu un «message fort» adressé au gouvernement albanais. «Je suis persuadée que sa voix va contribuer à attirer davantage l'attention internationale sur ce combat et à amplifier les préoccupations des gens qui manifestent à Tirana», a-t-elle dit à l'AFP.



