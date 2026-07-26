Donald Trump laisserait «de la place» aux négociations, en épargnant l'Iran durant deux nuits
Donald Trump laisse «de la place» pour les négociations sur la guerre en Iran, a déclaré dimanche l'ambassadeur américain à l'ONU, après deux nuits consécutives sans frappes américaines contre le pays.
Interrogé sur NBC News pour savoir si le président américain avait décidé de renoncer à une nouvelle escalade en Iran, Mike Waltz a répondu: «Je n'irais pas jusque-là. Le président garde toutes les options sur la table.» «Ce que fait le président en ce moment, (...) c'est laisser de la place aux négociations. Les négociations se poursuivent», a-t-il ajouté.
Plus assez de munitions? Mike Waltz conteste
Après bientôt cinq mois de guerre, plusieurs médias américains ont rapporté ces derniers jours – notamment après deux nuits sans frappes sur l'Iran – des craintes au sein du gouvernement américain concernant un possible épuisement des stocks déjà réduits de munitions.
«Une grande partie des stocks de l'armée a été entamée» au cours des «quatre ou cinq dernières années», en raison des livraisons à l'Ukraine et des opérations américaines contre les Houthis du Yémen pendant la présidence de Joe Biden, a affirmé Mike Waltz.
Mais, a-t-il ensuite assuré, l'armée américaine dispose «de tout ce dont elle a besoin pour mener cette campagne avec toute l'efficacité requise». «Davantage de ressources vont être déployées dans la région», a-t-il aussi affirmé, estimant que ceux qui avaient divulgué des informations concernant un manque possible de munitions «mériteraient d'être en prison».
L'Iran épargné par les frappes américaines pour la 2e nuit de suite
Aucun bombardement américain n'a été signalé en Iran dans la nuit de samedi à dimanche, marquant la deuxième nuit consécutive de pause dans les hostilités. Des médias américains font état d'un possible manque de munitions après bientôt cinq mois de guerre.
Alors même que le président américain Donald Trump a dit vendredi envisager des bombardements encore plus importants contre l'Iran, l'armée américaine n'a annoncé aucune frappe dimanche à l'aube.
De son côté, l'Iran n'a revendiqué aucune attaque contre ses voisins du golfe Persique et ces derniers n'ont fait état d'aucune alerte nocturne.
Tout en menaçant l'Iran, Donald Trump a cependant affirmé que le dialogue avec Téhéran n'était pas rompu. «En fait, on leur parle en ce moment», a-t-il dit au sujet des dirigeants iraniens. "Je pense qu'ils deviennent de plus en plus sérieux au fil des jours, peut-être pour une raison évidente", a-t-il ajouté, en allusion aux bombardements américains.
Source: AFP
L'Iran accuse l'Ukraine d'avoir attaqué un de ses navires, Zelensky revendique des frappes
L'Iran a accusé l'Ukraine d'avoir visé un de ses navires marchands en mer Caspienne samedi, a rapporté l'agence de presse officielle Irna. L'attaque a causé une explosion, qui a tué un marin et en a blessé un autre, selon Irna, qui cite le ministère iranien des affaires étrangères.
«L'attaque menée par le régime ukrainien contre un navire marchand iranien en mer Caspienne, explicitement revendiquée par le chef de ce régime, témoigne de la persistance de l'attitude irrationnelle et hostile du régime ukrainien» contre l'Iran, a protesté le ministère, cité par Irna. La République islamique «n'est jamais intervenue dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine», a-t-il affirmé.
Samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé sur les réseaux sociaux avoir obtenu «des résultats très solides avec des frappes à longue portée en mer Caspienne, visant notamment des navires utilisés pour le transport de cargaisons militaires impliquant l'Iran, ainsi qu'un navire de guerre». Les services de renseignement ukrainiens (SBU) ont pour leur part fait état sur le réseau social Telegram d'attaques de drones contre «des cargos sous sanctions internationales qui étaient utilisés pour transporter des cargaisons militaires entre l'Iran et la Russie».
Selon la télévision d'Etat iranienne, le chargé d'affaires ukrainien à Téhéran a été convoqué samedi au ministère des affaires étrangères pour y être sermonné par un haut fonctionnaire pour cet «acte hostile et criminel». Au cours d'une conversation avec la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, le ministre iranien des affaires étrangères Abbas Araghchi a par ailleurs appelé à une «réponse résolue» de l'UE et du Conseil de sécurité de l'ONU à cette attaque, a ajouté Irna.
Source: AFP
L'Iran menace de riposter à l'attaque ukrainienne contre son navire en mer Caspienne
Le ministre iranien des Affaires étrangères a averti dimanche que son pays ne laisserait pas impunie l'attaque meurtrière perpétrée par l'Ukraine contre un navire iranien en mer Caspienne. Le président ukrainien Volodymyr «Zelensky a attaqué un navire marchand iranien, tuant un marin», a écrit dimanche sur X Abbas Araghchi. «Les agissements de ce parasite de Kiev ne PEUVENT RESTER SANS REPONSE».
Samedi, le ministère des Affaires étrangères a rapporté qu'un navire marchand iranien avait été attaqué par l'Ukraine, provoquant une explosion. Et le même jour, Volodymyr Zelensky avait affirmé sur les réseaux sociaux avoir obtenu «des résultats très solides avec des frappes à longue portée en mer Caspienne, visant notamment des navires utilisés pour le transport de cargaisons militaires impliquant l'Iran, ainsi qu'un navire de guerre».
«L'attaque menée par le régime ukrainien contre un navire marchand iranien en mer Caspienne, explicitement revendiquée par le chef de ce régime, témoigne de la persistance de l'attitude irrationnelle et hostile du régime ukrainien», a protesté le ministère dans un communiqué de presse. La République islamique «n'est jamais intervenue dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine», a-t-il affirmé.
Le chef de l'ONU appelle à lever «immédiatement» toutes les sanctions contre la Syrie
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé dimanche à lever «immédiatement» toutes les sanctions imposées à la Syrie lorsque le président déchu Bachar al-Assad était au pouvoir, à l'issue d'une visite de deux jours dans le pays.
«Je salue les mesures qui ont allégé les sanctions et ouvert de nouvelles possibilités pour une reprise de l'économie, mais toutes ces sanctions doivent être immédiatement levées», a affirmé Antonio Guterres lors d'une conférence de presse à Damas.
Des pays occidentaux, en particulier les Etats-Unis, ont commencé à lever les sanctions économiques contre le pays, mais des investisseurs hésitent encore à se lancer, même si la Banque mondiale a estimé le coût de la reconstruction à quelque 216 milliards de dollars.
«Les Nations unies sont solidaires des Syriens à ce moment crucial», a ajouté Antonio Guterres, qui effectuait la première visite d'un secrétaire général de l'ONU en Syrie depuis 2009. Il a appelé la communauté internationale à «n'épargner aucun effort pour soutenir les Syriens et soutenir le gouvernement syrien».
«La Syrie a besoin d'investissements dans sa population, son économie et ses institutions. La Syrie doit rétablir les services essentiels, reconstruire les infrastructures, recréer les moyens de subsistance», a-t-il énuméré, en mentionnant aussi l'objectif d'un «retour volontaire, digne et en toute sécurité, des réfugiés et des déplacés».
Source: AFP
Les Houthis disent avoir abattu un drone de reconnaissance saoudien
Les Houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont annoncé dimanche avoir abattu un drone de reconnaissance saoudien qui survolait selon eux leur territoire, au lendemain d'attaques contre des installations pétrolières dans le royaume.
Le drone a été abattu alors qu'il menait des «opérations hostiles» dans le nord-ouest du Yémen, a indiqué sur X le porte-parole militaire du mouvement rebelle, Yahya Saree.
Source: AFP
L'Iran dit avoir arrêté de frapper ses voisins parce que les Etats-Unis ont cessé leurs bombardements
L'Iran a arrêté de frapper ses voisins du Golfe depuis deux jours parce que les Etats-Unis ont cessé de bombarder son territoire, a affirmé dimanche l'armée iranienne, assurant que la stratégie de Téhéran était basée sur «la riposte».
«Les deux dernières nuits, les Américains ont stoppé leurs attaques. Comme notre stratégie est essentiellement basée sur la riposte, nous avons également interrompu nos opérations», a déclaré le porte-parole Mohammad Akraminia dans un entretien à la télévision d'Etat.
Source: AFP
Nouvelles discussions sur Ormuz avec Oman, selon Téhéran
L'Iran et Oman se sont à nouveau réunis pour discuter de la future gestion du détroit d'Ormuz, a annoncé Téhéran dimanche, évoquant des discussions «productives». Selon le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, une série de discussions s'est tenue vendredi et samedi à Téhéran entre les vice-ministres des Affaires étrangères des deux pays.
Les côtes iraniennes et omanaises donnent toutes deux sur le stratégique détroit d'Ormuz, devenu l'un des principaux enjeux de la guerre au Moyen-Orient depuis que Téhéran a décidé de verrouiller le passage, en représailles à l'offensive américano-israélienne fin février.
Téhéran a plusieurs fois affirmé que la situation du détroit à l'avenir ne serait plus la même qu'avant la guerre, et veut désormais imposer des frais de service, tandis qu'Oman maintient le flou.
Réunie début juillet à Londres, l'Organisation maritime internationale (OMI) avait estimé que les Etats devaient rejeter les tentatives de l'Iran d'exercer une souveraineté sur le détroit d'Ormuz, ainsi que la décision «unilatérale» de Téhéran de créer une autorité chargée d'y superviser le trafic maritime.
Les discussions, qualifiées d'«utiles» par Esmaïl Baghaï, ont porté sur «des principes communs et des mécanismes opérationnels pour assurer un passage maritime sécurisé du détroit tout en respectant les droits souverains des deux Etats» sur leurs eaux territoriales, a indiqué le ministère.
Source: ATS
Incident impliquant un pétrolier près d'Ormuz, l'Iran dit avoir stoppé quatre navires
Un incident impliquant un pétrolier a été signalé samedi près du détroit d'Ormuz, selon l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, Téhéran disant de son côté avoir stoppé quatre navires tentant de franchir cette voie maritime stratégique.
L'agence «a reçu un rapport faisant état d'un incident impliquant un pétrolier et des forces militaires dans le golfe d'Oman», a-t-elle indiqué dans un communiqué, sur fond d'affrontements entre les Etats-Unis et l'Iran dans cette région stratégique pour le transport mondial des hydrocarbures.
Les Gardiens de la Révolution ont iraniens ont ensuite affirmé avoir «stoppé dans les dernières 24 heures» quatre navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz «après des tirs de semonce», généralement effectués à l'aide de missiles.
L'Iran a régulièrement empêché des navires d'emprunter ce stratégique détroit depuis que le protocole d'accord américano-iranien qui avait permis sa réouverture mi-juillet a volé en éclats.
Source: AFP
En Syrie, le chef de l'ONU juge «inacceptable» la situation près du plateau du Golan
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé samedi que la situation près du plateau du Golan syrien était «inacceptable», après des incursions et tirs israéliens dans le sud du pays.
«Ce qui se passe dans les environs du plateau du Golan est totalement inacceptable», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Damas. A ses côtés, le chef de la diplomatie syrienne Assaad al-Chaibani a réclamé un «retrait israélien immédiat et sans condition» du secteur où les forces israéliennes ont avancé.
Source: AFP
L'Iran estime qu'il n'y a «pas de solution militaire» au conflit au Yémen
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a estimé samedi qu'il n'existait «pas de solution militaire» aux affrontements entre les rebelles houthis au Yémen, soutenus par Téhéran, et l'Arabie saoudite.
Dans une interview publiée samedi par le quotidien d'Etat Iran Daily, Abbas Araghchi a par ailleurs appelé au «dialogue» entre les belligérants, alors qu'une guerre oppose depuis des mois son pays aux Etats-Unis et s'est étendue dans la région.
Source: AFP
Iran: l'armée américaine dit avoir tiré sur un pétrolier
L'armée américaine a annoncé vendredi avoir «neutralisé» un pétrolier qui cherchait à contourner son blocus des ports iraniens en tirant sur sa salle des machines. Le navire ne fait plus route vers l'Iran, a-t-elle assuré.
«Nous avons neutralisé le pétrolier après que son équipage a tenté de forcer le blocus à au moins quatre reprises. L'équipage a été averti à plusieurs reprises, n'a pas obtempéré et les forces américaines sur zone ont neutralisé le navire après avoir tiré sur sa salle des machines», a déclaré dans un communiqué Tim Hawkins, le porte-parole du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM).
Source: ATS
Trump met en garde la Russie et la Chine contre toute vente d'armes à l'Iran
Donald Trump a mis en garde vendredi la Russie et la Chine contre la vente d'armes à l'Iran, ajoutant cependant croire Xi Jinping et Vladimir Poutine lorsqu'ils disent ne pas être engagés dans de telles transactions.
«Ainsi, deux grands pays souvent évoqués lorsqu'il est question de l'Iran n'y participent pas, à mon avis. S'ils le faisaient, cela serait très mauvais pour eux – Certainement pas dans leur intérêt», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.
Source: AFP