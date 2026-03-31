A cause d'une grave pénurie de contrôleurs aériens, Donald Trump déploie les agents de l'ICE dans les aéroports américains. Malgré le chaos, Blick vous donne trois conseils pour vous aider à entrer aux Etats-Unis sans encombre.

Samuel Schumacher

Il y a peu encore, les agents cagoulés de l'ICE, mandatés par Donald Trump, semaient la terreur à Minneapolis et dans d'autres villes des Etats-Unis. Mais depuis lundi, ces agents, qui ont participé à la déportation de centaines de milliers de personnes, ont une nouvelle mission: assurer la sécurité des aéroports américains.

Les agents de l’U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), tristement célèbres, sont désormais présents dans au moins douze aéroports américains, y compris dans des hubs très fréquentés comme l’Aéroport international John F. Kennedy à New York ou l’Aéroport international O'Hare à Chicago. Mais pas d'inquiétude, Blick vous propose trois astuces pour voyager sereinement aux Etats-Unis malgré leur présence.

Derrière le déploiement des agents de l’ICE – qui ont provoqué des manifestations massives à l’échelle nationale en début d’année après avoir abattu deux citoyens américains à Minneapolis et procédé à l’arrestation brutale de milliers de migrants en pleine rue – se cache une dangereuse faille dans l’appareil sécuritaire américain.

L'Administration de la sécurité des transports (TSA), dont les quelque 65'000 employés contrôlent tous les passagers aériens dans les 450 aéroports américains, n'a reçu aucun financement depuis 38 jours. La TSA relève du Département de la Sécurité intérieure. Or, le budget de ce département est bloqué sous sa forme actuelle par les démocrates américains, et il devrait le rester tant que des réformes profondes ne seront pas apportées au Service de l'immigration et des douanes (ICE). Les démocrates exigent la fin du port des cagoules, des arrestations arbitraires et du profilage racial.

Des files d'attente jusqu'au parking

Depuis plus d'un mois, les contrôleurs aériens travaillent sans être payés. Plus de 400 d'entre eux ont démissionné et des milliers d'autres sont en arrêt maladie. A l'aéroport JFK de New York, 29% des agents de la TSA se sont déclarés malades vendredi, tandis qu'à l'aéroport régional Hobby de Houston, ce chiffre atteignait même 52%.

Alors que l'American Travel Association, qui représente l'industrie touristique américaine, alerte sur les risques encourus par les voyageurs aux Etats-Unis, Trump se contente de déplacer ses agents d'immigration des centres-villes vers les aéroports. On ignore encore s’ils y utiliseront les appareils à rayons X et fouilleront les bagages ou s'ils se contenteront de faire régner l'ordre dans les longues files d'attente.

Une chose est sûre: à quelques mois de la Coupe du monde et des grandes festivités du bicentenaire des Etats-Unis, le chaos règne dans les aéroports américains. Des heures d’attente, des files qui s’étendent jusqu’aux parkings, des milliers de vols manqués. L’idée que les agents controversés de l’ICE soient censés remédier à la situation pourrait paraître absurde.

Trois conseils pour les voyageurs

Vous partez bientôt aux Etats-Unis? Alors pas de panique! Grâce à ces trois conseils, votre voyage se déroulera sans encombre malgré les files d’attente et les agents de l’ICE à la porte d'embarquement:

1 Utilisez l'application MPC

L'application officielle des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis s'appelle «Mobile Passport Control»: le téléchargement et l'utilisation sont gratuits. Grâce à elle, vous pouvez soumettre et faire approuver toutes vos données et informations douanières avant votre arrivée aux Etats-Unis. Il vous suffit de créer un profil, de saisir vos données biométriques (passeport) et les détails de votre vol.

Quatre heures avant votre arrivée aux Etats-Unis, une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de saisir vos informations de voyage et douanières (généralement «rien à déclarer»). A votre arrivée à l'aéroport, des files d'attente dédiées au MPC sont disponibles. Le temps d'attente est ainsi considérablement réduit: présentez simplement votre passeport et vous pourrez passer les contrôles.

2 Prenez des vols directs

A cause des temps d'attente à l'immigration américaine, prenez un vol direct depuis l'Europe vers votre destination aux Etats-Unis. Par exemple, si vous souhaitez vous rendre à Minneapolis/Saint Paul mais ne trouvez pas de vol direct depuis la Suisse, prenez un vol pour Amsterdam, puis un vol direct pour les «Twin Cities». Ainsi, vous éviterez de rater vos correspondances sur le territoire américain à cause des longs temps d'attente à l'immigration américaine.

3 N'oubliez pas l'ESTA

Pour la plupart des citoyens suisses (et presque tous les autres citoyens européens), il est possible d'entrer aux Etats-Unis sans visa en faisant une demande d’autorisation ESTA en ligne au moins 72 heures avant le départ. Ce document vous permet de séjourner légalement aux Etats-Unis pendant 90 jours, sans visa touristique. Attention: faites votre demande d’ESTA directement sur le site officiel et non par l’intermédiaire d’un prestataire privé parfois douteux.