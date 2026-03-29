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Par quatre hommes masqués
Trois tableaux de Renoir, Cézanne et Matisse volés dans un musée italien

Trois tableaux de Renoir, Cézanne et Matisse ont été volés dans la nuit du 22 au 23 mars dans un musée près de Parme. Masqués, les voleurs ont pris la fuite à travers le parc.
Publié: il y a 14 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
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La fondation Magnani Rocca héberge la collection de l'historien de l'art Luigi Magnani (1906-1984). (Photo d'illustration)
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Trois tableaux de Renoir, Cézanne et Matisse ont été volés courant mars dans un musée près de Parme, dans le nord de l'Italie. C'est qu'on ont indiqué dimanche les carabiniers.

Quatre personnes masquées se sont introduites dans la villa de la fondation Magnani Rocca, dans la commune de Traversetolo, et ont emporté ces tableaux dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 mars, a indiqué un porte-parole des carabiniers à l'AFP, confirmant des informations de la télévision publique Rai.

Les voleurs ont forcé la porte principale et ont volé trois tableaux, selon les carabiniers. Ils ont ensuite pris la fuite à travers le parc du musée. Selon la presse presse italienne, les voleurs ont dérobé «Les Poissons», un tableau tardif (1917) d'Auguste Renoir, la «Nature morte aux cerises» (1885-1887) de Paul Cézanne et «L'odalisque sur la terrasse» (1922) d'Henri Matisse.

L'enquête est en cours

Les carabiniers mènent l'enquête et exploitent des images de vidéosurveillance du musée ainsi que d'habitations et commerces voisins, a précisé le porte-parole.

La fondation Magnani Rocca héberge la collection de l'historien de l'art Luigi Magnani (1906-1984), qui comprend aussi des oeuvres de Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet et de l'artiste italien Giorgio Morandi. Le musée n'a pas pu être joint dimanche.

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