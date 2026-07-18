Un séisme de magnitude 5 a secoué samedi matin le sud-est de la Turquie, notamment Malatya et plusieurs provinces voisines. Aucun dégât ni victime n'a été signalé, selon l'agence turque AFAD.

Un séisme de magnitude 5 secoue le sud-est de la Turquie

Un séisme de magnitude 5 secoue le sud-est de la Turquie

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 5 est survenu samedi matin à Battalgazi, dans la province de Malatya, dans le sud-est de la Turquie et ressenti dans plusieurs provinces voisines sans faire des dégâts ni de victimes, a annoncé l'agence turque de gestion des catastrophes AFAD dans un communiqué.

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«Aucune situation problématique n'a été signalée après le séisme de magnitude 5 survenu à 06H20 (03H20 GMT, NDLR) dans le district de Battalgazi, dans la province de Malatya et ressenti dans les provinces de Malatya, Elazig, Adiyaman, Tunceli et Sanliurfa. Nos équipes continuent à travailler sur le terrain», a précisé l'AFAD.

«Nous n'avons constaté aucun développement négatif mais nous évaluons tous les signalements», a de son côté affirmé sur X le ministre turc de l'Environnement et de l'Urbanisation Murat Kurum. Un séisme meurtrier a frappé en 2023 le sud-est de la Turquie faisant plus de 53.000 morts et détruisant plusieurs villes de la région.