La pénurie s'aggrave
L'île de Majorque ne dispose plus que de dix jours de réserves d'eau

La sécheresse s'aggrave à Majorque, où certaines communes comme Sóller n'ont plus que dix jours de réserves d’eau. Face à cette crise, des restrictions strictes ont été mises en place.
Publié: 14:58 heures
La commune de Sóller souffre d'un cruel manque d'eau.
Photo: Shutterstock
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine Enderli

La pénurie d'eau à Majorque, dans les Baléares, ne cesse de s'aggraver. Si la situation est particulièrement précaire dans les villages des montagnes de la Tramuntana, certains hotspots touristiques sont aussi touchés. 

La station balnéaire très prisée de Sóller ne dispose par exemple plus que des réserves d'eau suffisantes pour dix jours, comme le rapporte le «Mallorca Zeitung». Le niveau des réservoirs a atteint un niveau énormément bas en cette fin d'été.

Coupez le robinet!

Pour réagir à cette pénurie, le politicien Miquel Nadal i Buades a annoncé de nouvelles mesures d'économie pour la semaine prochaine. Il pourrait même aller jusqu'à fermer le robinet certains jours, rapporte le journal. La nature exacte de ces mesures n'est pas encore très claire. 

La commune de Deià, également concernée, ferme par exemple déjà complètement le robinet trois jours par semaine, rapporte là encore le «Mallorca Zeitung». Début août, cette situation a fait la Une des journaux. En effet, un hôtel de luxe a dû acheter l'eau par camion-citerne.

De plus, des mesures sévères sont déjà en vigueur: les piscines ne peuvent plus être remplies avec de l'eau provenant de canalisations publiques, les jardins ne peuvent plus être arrosés et les voitures, les bateaux et les terrasses ne peuvent plus être arrosés, sauf pour une raison urgente d'hygiène. 

La situation n'est guère encourageante, explique-t-on du côté des autorités. Une détente prochaine n'est pas en vue, car du soleil est annoncé pour les jours à venir.

