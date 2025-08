A Majorque, île espagnole très prisée des vacanciers, l'eau manque cruellement à certains endroits. A tel point que cette dernière est rationnée. Même les hôtels de luxe comme La Residencia sont concernés et contournent les interdictions par une astuce.

1/5 Dans certaines régions de Majorque, l'eau doit être acheminée par camion. Photo: PD

Jean-Claude Raemy

L'eau se fait de plus en plus rare sur la célèbre île espagnole de Majorque. Et mauvaise nouvelle pour les vacanciers, la prochaine vague de chaleur ne fait que commencer.

Dans certaines régions de l'île, l'eau est désormais rationnée. C'est notamment le cas à Deià, sur la côte nord, non loin de la ville de Soller. Ce village idyllique est une destination très appréciée des touristes et abrite plusieurs hôtels de luxe.

Or, depuis ce lundi, les robinets sont partiellement coupés à Deià: selon le «Mallorca Magazin», les autorités ont adopté une mesure drastique qui prévoit de priver complètement d'eau plusieurs quartiers du village les lundi, les mercredi et les vendredi.

L'eau arrive par camion

L'hôtel de luxe La Residencia est directement concerné par cette mesure. Autrefois propriété de l'entrepreneur britannique Richard Branson, il fait partie depuis 2002 du groupe Belmond, qui appartient lui-même au géant du luxe LVMH.

Interrogée par Blick, une porte-parole de l'hôtel confirme que Deià est en proie à une pénurie d'eau, comme d'autres régions de Majorque. Pour l'hôtel, dans lequel des centaines de célébrités comme Elton John, Eric Clapton ou la princesse Diana ont déjà séjourné, aucune exception en matière d'approvisionnement en eau n'a été prévenue.

Les clients ne ressentent toutefois pas la pénurie: «Nous faisons livrer de l'eau potable par camion afin de garantir le bon fonctionnement et le confort de nos clients», explique la porte-parole de l'établissement. Les douches et la piscine restent opérationnellement. Les frais d'approvisionnement sont entièrement pris en charge par l'hôtel.

Préserver les ressources est une obligation

Impossible cependant de compenser complètement les restrictions: «Nous avons grandement réduit l'arrosage et l'avons même complètement interrompu dans certains domaines. Nos collaborateurs s'efforcent de minimiser la consommation d'eau autant que possible», explique la porte-parole. Elle ajoute que l'hôtel surveille de près sa consommation et cherche constamment des moyens de gérer de manière responsable les ressources telles que l'eau.

Juan Ripoll, maire de Deià, décrit la mesure d'économie comme «dure, mais inévitable». Dans une lettre, les autorités indiquent que la consommation hebdomadaire d'eau dans la commune s'élève actuellement à environ 3,3 millions de litres, et que 37% de cette eau a été acheminée par camion.

Cette mesure restera en vigueur jusqu'à ce que les stocks dans les réservoirs d'eau se soient rétablis. «Il s'agit d'une situation typique des mois d'été et elle dure généralement jusqu'à la fin du mois d'août, lorsque les premières pluies commencent à tomber», explique la porte-parole de l'hôtel.