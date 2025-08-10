DE
FR

L'économie locale en alerte
A Majorque, les touristes ne louent même plus de chaises longues

L'île de Majorque souffre de la montée des «touristes diesels», qui parcourent l’île sans réelle consommation. Certains vacanciers vont maintenant même jusqu’à refuser de louer des chaises longues sur les plages. L'économie locale en pâtit.
Publié: il y a 24 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
Partager
Écouter
1/5
Les touristes à Majorque dépensent beaucoup moins d'argent que les années précédentes.
Photo: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.
RMS_Portrait_AUTOR_249.JPG
Robin Wegmüller

Le secteur du tourisme à Majorque continue de faire parler de lui. Fin juillet, de nombreux restaurateurs, tour-opérateurs et commerçants se sont plaints de la baisse du chiffre d'affaires et du nombre de visiteurs. Les touristes dits «diesels» envahiraient l'île. Ces derniers se baladent à travers l'île, mais ne dépensent que très peu d'argent. L'hostilité des habitants à leur égard dure depuis des mois déjà. Et elle semble aujourd'hui avoir des conséquences négatives sur l'économie locale.

Dorénavant, certains vacanciers ne seraient même plus prêts à payer pour la location de chaises longues et de parasols sur les plages. L'association Adopuma parle d'un bilan négatif en juillet, comme le rapporte le «Mallorca-Magazin». Le chiffre d'affaires aurait baissé d'un cinquième par rapport à l'année précédente. Les hotspots populaires comme la Playa de Muro et Can Picafort au nord de l'île sont les plus concernés.

Moins de chaises longues à partir de 2026

Avant même le début de la haute saison, le gouvernement de Majorque avait annoncé vouloir réduire l'offre de chaises longues et de parasols de 20% à partir de l'année prochaine. Une décision allant dans le sens des habitants, qui se plaignent depuis longtemps du manque de place pour pouvoir poser leurs serviettes de plage. De plus, l'érosion et l'élévation du niveau de la mer réduisent toujours plus l'espace disponible. 

A lire aussi sur Majorque
Les Suisses ne sont pas prêts à renoncer à leurs voyages malgré le surenchérissement
Interview
Cet expert suisse l'affirme
«Il ne faut pas avoir honte de voyager à Majorque»
En manque d'eau, les hôtels de Majorque se démènent pour sauver les meubles
La pénurie menace vos vacances
En manque d'eau, les hôtels de Majorque se démènent pour sauver les meubles

Sur les plages urbaines de Majorque, le nombre de chaises longues pouvant être installées est précisément réglementé. Sur la Playa de Palma, ce dernier passera de 6000 à 4436. Et au lieu de 2503 parasols, il n'y en aura plus que 2218. Dans tous les cas, il semblerait que les transats et les parasols ne fassent déjà plus recette.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la