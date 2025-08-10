Dernière mise à jour: il y a 13 minutes

L'île de Majorque souffre de la montée des «touristes diesels», qui parcourent l’île sans réelle consommation. Certains vacanciers vont maintenant même jusqu’à refuser de louer des chaises longues sur les plages. L'économie locale en pâtit.

A Majorque, les touristes ne louent même plus de chaises longues

1/5 Les touristes à Majorque dépensent beaucoup moins d'argent que les années précédentes. Photo: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Robin Wegmüller

Le secteur du tourisme à Majorque continue de faire parler de lui. Fin juillet, de nombreux restaurateurs, tour-opérateurs et commerçants se sont plaints de la baisse du chiffre d'affaires et du nombre de visiteurs. Les touristes dits «diesels» envahiraient l'île. Ces derniers se baladent à travers l'île, mais ne dépensent que très peu d'argent. L'hostilité des habitants à leur égard dure depuis des mois déjà. Et elle semble aujourd'hui avoir des conséquences négatives sur l'économie locale.

Dorénavant, certains vacanciers ne seraient même plus prêts à payer pour la location de chaises longues et de parasols sur les plages. L'association Adopuma parle d'un bilan négatif en juillet, comme le rapporte le «Mallorca-Magazin». Le chiffre d'affaires aurait baissé d'un cinquième par rapport à l'année précédente. Les hotspots populaires comme la Playa de Muro et Can Picafort au nord de l'île sont les plus concernés.

Moins de chaises longues à partir de 2026

Avant même le début de la haute saison, le gouvernement de Majorque avait annoncé vouloir réduire l'offre de chaises longues et de parasols de 20% à partir de l'année prochaine. Une décision allant dans le sens des habitants, qui se plaignent depuis longtemps du manque de place pour pouvoir poser leurs serviettes de plage. De plus, l'érosion et l'élévation du niveau de la mer réduisent toujours plus l'espace disponible.

Sur les plages urbaines de Majorque, le nombre de chaises longues pouvant être installées est précisément réglementé. Sur la Playa de Palma, ce dernier passera de 6000 à 4436. Et au lieu de 2503 parasols, il n'y en aura plus que 2218. Dans tous les cas, il semblerait que les transats et les parasols ne fassent déjà plus recette.