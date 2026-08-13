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Un touriste crée la polémique
Il réveille un ours blanc et prend une amende de 4000 francs

En Norvège, un touriste a écopé d'une amende de 4261 francs pour avoir réveillé un ours polaire. L'incident s'est produit dans un fjord de l'Arctique, où ces animaux sont protégés depuis 1972.
Publié: 11:39 heures
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Dernière mise à jour: 11:46 heures
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Un touriste au Svalbard a écopé d'une amende de 4261 francs pour avoir réveillé un ours polaire
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Une personne a écopé d'une amende de 4261 francs au Svalbard, dans l'Arctique, pour avoir actionné une corne de brume pour réveiller un ours polaire endormi, ont annoncé jeudi les autorités de cet archipel norvégien.

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L'incident s'est produit ce mois-ci alors qu'un navire naviguait dans un fjord du nord-est du Svalbard, à un millier de kilomètres du pôle Nord. «Ses occupants auraient aperçu un ours polaire endormi à terre», a relaté le gouverneur du territoire dans un communiqué.

260 ours polaires recensés

«Une personne à bord a alors utilisé la corne de brume du navire, réveillant l'animal, qui s'est déplacé vers un autre endroit», a-t-il ajouté. Il en coûtera 50'000 couronnes (4261 francs) à l'indélicat, qui a accepté l'amende infligée par les services du gouverneur.

La réglementation locale dispose qu'«il est interdit de déranger inutilement, d'attirer ou de poursuivre un ours polaire», déclaré espèce protégée au Svalbard en 1972. Quelque 260 ours polaires avaient été recensés sur l'archipel lors de la dernière estimation scientifique, réalisée en 2015.

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