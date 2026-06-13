Un petit avion de tourisme parti de Suisse s'est écrasé samedi à Lurate Caccivio, près de Côme, en Italie. Les deux occupants, âgés de 55 et 66 ans, sont grièvement blessés.

Un petit avion parti de Suisse s'écrase en Italie et fait deux blessés

Un petit avion parti de Suisse s'écrase en Italie et fait deux blessés

ATS Agence télégraphique suisse

Un petit avion de tourisme s'est écrasé samedi après-midi près de Côme, en Italie voisine. Gravement blessés, ses deux occupants sont dans un état critique. Parti de Suisse, l'appareil se rendait à Locarno (TI).

Selon l'agence de presse Ansa, l'avion de sport, biplace, s'est écrasé vers 16h30 dans un champ situé près du centre sportif de Lurate Caccivio, dans la province de Côme. Les deux occupants sont deux hommes âgés de 55 et 66 ans.