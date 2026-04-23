Le chef parisien et ex-candidat de «Top Chef» Merouan Bounekraf est au cœur d'une polémique. Accusé de s'être moqué de la santé mentale d'un employé et de comportements violents, il suscite l'indignation sur les réseaux sociaux.

Il est dans la panade

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Le milieu de la haute gastronomie frémit: après les plaintes pour viol visant Jean Imbert et les accusations de violences contre le chef du prestigieux Noma, c'est désormais au tour d'un ancien candidat de «Top Chef» d'être dans la sauce.

Le comportement de Merouan Bounekraf, candidat de la saison 10 de la populaire émission de gastronomie française, a fait scandale sur les réseaux sociaux. Le chef du restaurant Terre-Terre aux Galeries Lafayette à Paris est a accusé d'être «un patron toxique».

Moquer les troubles anxieux

Adepte d'une communication décontract' sur son compte Instagram, il est critiqué pour avoir affiché en story le SMS de l'un de ses employés. Ce dernier lui explique ne pas pouvoir venir travailler le lendemain en raison d'un «trouble anxieux généralisé».

Ce à quoi le chef commente, avec plusieurs smileys qui rient «Ce pays... cette génération... Ailleurs, y'a des gosses qui vivent sous les bombes, ici ça postule pour un job puis ça déclenche des troubles anxieux avant même de commencer.»

Peu après, il a posté une annonce de candidature pour un emploi en salle, ajoutant ironiquement «Qualité requise: homo sapiens capable de respirer seul sans interruption». Si certains utilisateurs lui donnent raison sur le fond, d'autres s'insurgent de sa réaction.

«Sac à merde»

Mais la polémique a pris une nouvelle ampleur. Le compte @balancetonagency, dont l'objectif est de sensibiliser aux discriminations sur le lieu de travail, a dénoncé publiquement en vidéo le comportement du Parisien.

Une démarche qui n'a visiblement pas plu au chef, qui a envoyé à la fondatrice du compte une salve de messages virulents. Il l'a traitée de «sac à merde», lui reprochant d'ignorer la situation. Après plusieurs échanges de messages, il n'hésite pas à s'attaquer à son physique. «Quand j'ai deux minutes je m'occupe de toi et ta tronche de biscotte fanée», ou encore: «Au vu de ton profil on comprend aisément que ce n'est pas l'intelligence qui tétouffe, ni la beauté.»

Les utilisateurs n'ont pas tardé à réagir: «Tu deg», «Craignos la manière de parler aux gens en MP (privé)» ou «Tu veux une tisane Marouan? Car j'ai vu ta tempête émotionnelle», peut-on lire sous différents posts de son compte. Une autre abonde: «J'ai subi des violences psychologiques en cuisine, et après avoir regardé 2 vidéos et vu vos réponses dans les commentaires, je me dis que le monde de la restauration est très loin d’être guéri.»

Le chef de la boulangerie «Panade» semble être en plein dedans.