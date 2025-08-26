DE
Son ex-compagne porte plainte
Le chef étoilé Jean Imbert sous enquête après une série de lourdes accusations de violences

Une enquête est ouverte à la suite d'une plainte déposée contre le chef français Jean Imbert pour violence conjugale et séquestration. Son ex-compagne, Lila Salet, l'accuse de faits survenus entre 2012 et 2013. Le cuisinier nie catégoriquement.
Publié: 15:21 heures
Le cuisinier est accusé par de nombreuses femmes de violences.
Photo: GC Images
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Kidnapping dans un hôtel à Florence, gifles en série: les accusations qui visent Jean Imbert sont lourdes. L'ex-compagne du cuisinier star, Lila Salet, a déposé plainte contre lui ce samedi pour violences conjugales et séquestration, comme l'a révélé le magazine «Elle». Le parquet de Versailles a annoncé ce lundi 25 août l'ouverture d'une enquête. 

Nez fracturé, abus, insultes
Les faits remonteraient à 2012-2013. L'ancienne actrice décrit une relation extrêmement violente, marquée par les coups et les humiliations. Lila Salet dit avoir déjà porté plainte en 2013, à la fin de leur relation, mais affirme avoir été «manipulée» par Jean Imbert pour la retirer. 

De son côté, Jean Imbert nie les accusations en bloc. Ses avocates ont dénoncé lundi dans un communiqué de presse des «récits biaisés et tronqués, contredits par de nombreux éléments objectifs et par des témoignages». Elles réfutent la version de Lila Salet, en rappelant qu'elle affichait son bonheur sur les réseaux sociaux à l'époque où elle était en couple avec le chef étoilé.

Des témoignages en série

Le chef du prestigieux palace parisien Plaza Athénée est visé depuis plusieurs mois par des accusations. En avril, le magazine «Elle» avait publié un témoignage de quatre anciennes compagnes, dont Lila Salet, qui accusaient le gagnant de l'émission «Top Chef» de violences physiques et psychologiques.

La semaine dernière, le 19 août, l'ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld, qui est aussi sortie avec le cuisiner français, a révélé sur Instagram avoir été l'une des femmes ayant témoigné anonymement contre Jean Imbert. Bien qu'elle ne le mentionne pas explicitement, elle fait référence à un «cuisinier» avec qui elle est sortie «il y a plus de 10 ans», qui lui a «mis un coup de tête». Elle a partagé un rapport médical, attestant d'une «fracture» du nez, due à un «traumatisme par choc direct». Son post a suscité de nombreuses réactions. Jean Imbert avait réagi quelques jours plus tard dans le «Parisien», affirmant qu'il «regrettait» les faits, mais l'accuse à son tour d'avoir eu des comportements violents à son égard. 

Ce serait d'ailleurs ce témoignage qui a poussé Lila Salet à porter plainte contre le cuisinier. «Ca a ravivé une espèce de colère», a confié la plaignante à l'AFP. Elle précise qu'elles ne sont pas que quatre victimes, mais sont «beaucoup plus nombreuses». 

