Le chef Jean Imbert, célèbre pour son passage dans 'Top Chef', fait face à de graves accusations. Quatre ex-compagnes témoignent de violences psychologiques et physiques dans une enquête publiée par 'Elle'.

Quatre ex-compagnes de Jean Imbert dénoncent des violences physiques et psychologiques

Quatre anciennes compagnes du chef étoilé Jean Imbert l’accusent de violences psychologiques. Photo: Getty Images

Chef médiatique, révélé par l'émission «Top chef» en 2012, figure du Plaza Athénée, ami des stars… Jean Imbert a longtemps renvoyé l'image d'un cuisinier qui ne faisait pas de taches. Mais une enquête parue dans «Elle» ce 23 avril dessine une tout autre facette à l'homme de télévision. Quatre anciennes compagnes l’accusent de violences psychologiques – et physiques pour l’une d’entre elles – décrivant des relations marquées par le contrôle, l’humiliation et la peur. Sans concertation et preuves à l’appui, les quatre femmes évoquent des procédés similaires: crises de jalousie, reproches incessants, surveillance intrusive.

Une première ex-compagne raconte une relation minée par la méfiance: interdiction de fréquenter certains amis, injonctions à répondre sur-le-champ aux messages, reproches en rafale. «Il me disait que je le détruisais», confie-t-elle. Les captures d'écran de SMS consultées par «Elle» témoignent aussi de remarques blessantes sur son apparence, qui l’auraient poussée à fermer son compte Instagram.

Un nez fracturé

De son côté, Kelly Santos, artiste et directrice d’un fonds de dotation, relate une descente aux enfers amorcée alors qu’elle était encore mariée. En quelques mois, elle dit avoir dû quitter son domicile en urgence, trouver un nouvel appartement et divorcer, submergée par ce qu’elle qualifie de «crises insensées de jalousie». Jean Imbert aurait critiqué son allure, la traitant notamment de «pute» et de «pouffiasse».

Lila Salet, actrice, évoque une scène particulièrement violente: en 2013, le chef aurait arraché les fils électriques devant son appartement avant de frapper sa porte à coups de poing et de pied, dans l’obscurité. Les voisins alertent la police. Elle porte plainte, mais la retire sous la pression, de peur que cela ne nuise à la carrière du chef.

Enfin, une dernière témoin décrit une emprise insidieuse: cadeaux et attention au début, suivis de reproches, de critiques sur son physique, jusqu’à une agression lors d’un tournage. Saisie par les bras, elle aurait reçu un coup de tête. Une radio fait état d'une fracture des os propres du nez. Contactée par «Elle», l’équipe de communication de Jean Imbert évoque des relations «marquées par des dysfonctionnements des deux côtés» et conteste certaines accusations, tout en reconnaissant certains «moments de violence» que le chef «regrette profondément».