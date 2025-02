Franck Gastambide, acteur et réalisateur à succès, est accusé de violences sexuelles et psychologiques par six femmes. Leurs témoignages, récoltés par Mediapart, décrivent des comportements abusifs sur des plateaux de tournage et dans l'intimité.

Franck Gastambide accusé de violences sexuelles par six femmes

Dans une enquête publiée par Mediapart, six femmes, dont trois de ses ex-compagnes, accusent l'acteur de violences. Photo: AFP

Selon une enquête publiée par Mediapart, l'acteur, réalisateur et producteur français Franck Gastambide est mis en cause pour des cas de violences sexuelles, physiques et psychologiques par six femmes. Trois d'entre elles affirment avoir été victimes sur des plateaux de tournage, tandis que les trois autres, qui étaient alors ses compagnes, disent avoir subi des violences dans l'intimité.

Comme le rapporte Mediapart, la comédienne Marion Séclin fait partie des six accusatrices. Si les cinq autres ont souhaité garder l'anonymat, elle accuse directement l'acteur de comportements déplacés en 2013, sur le tournage d’une émission produite par Canal+, «Le Débarquement». Elle décrit: «Sans crier gare, et alors qu’on ne se connaît absolument pas, il a mis sa main sur le dossier de ma chaise et a commencé à frotter son sexe sur ma main en soupirant de plaisir. Sur le moment, je n’ai pas réagi, j’étais comme pétrifiée», rapporte le média français.

Plus tard dans la même journée, Gastambide revient vers l'actrice: «T’as le même regard qu’une meuf qui suce, sauf que toi tu l’as toute la journée.» Un comédien présent sur le plateau confirme la scène. Franck Gastambide reconnaît avoir fait une «mauvaise blague» ce jour-là dont il dit aujourd’hui avoir «honte».

Il reconnait des «maladresses»

Deux autres femmes dénoncent des gestes inappropriés sur le tournage de la série «Validé». Franck Gastambide conteste ces accusations. Trois anciennes compagnes de Franck Gastambide témoignent également. L'une d'entre elles évoque un homme «manipulateur» qui l'aurait «enfermée» chez lui. Une autre l'accuse de harcèlement et d'intimidations après leur rupture. Enfin, une troisième décrit une relation marquée par l'emprise et l'isolement. Franck Gastambide rejette vigoureusement la majorité de ces accusations. Il se dit victime d'une «campagne de calomnies» et affirme avoir lui-même subi des violences de la part d'une ex-compagne. Mediapart précise qu'aucune plainte n'a été déposée à ce jour.

Dans un message posté sur son compte Instagram, l'acteur estime que l'enquête a été déclenchée par «les mensonges et la malveillance de personnes poussées par la jalousie et la frustration». Il précise avoir collaboré avec les journalistes de Mediapart pendant l'écriture de l'article et reconnaît «certaines maladresses» mais dit ne pas reconnaître les faits, dont il n'a aucun souvenir.