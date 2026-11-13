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L'UE sanctionne
Tinder écope de 11 millions d’euros d'amende pour des données cachées

La filiale irlandaise de Match Group, propriétaire de Tinder, a été condamnée à 11 millions d’euros d’amende par le régulateur irlandais pour des manquements au droit d’accès aux données prévu par le RGPD.
Publié: il y a 4 minutes
Le propriétaire de Tinder a écopé de 11 millions d'euros d'amende.
Photo: AP
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AFP Agence France-Presse

La filiale irlandaise de Match Group, propriétaire de Tinder, a écopé de 11 millions d'euros d'amende pour avoir enfreint les règles européennes garantissant aux utilisateurs l'accès à leurs données personnelles, a annoncé vendredi la Commission irlandaise de protection des données (DPC).

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La DPC a conclu, à l'issue de son enquête ouverte en 2020, que l'outil «Télécharger mes données» ne respectait pas les exigences du droit d'accès prévu par le règlement européen sur la protection des données (RGPD).

«Certaines catégories d'informations étaient omises sans en avertir l'utilisateur, ou n'étaient fournies que sous forme résumée», explique l'organisme irlandais dans un communiqué.

«Nous avons décidé de faire appel», a réagi un porte-parole de Match Group, la maison-mère de Tinder, sollicité par l'AFP. Établie en Irlande, la filiale relève du régulateur irlandais, qui agit comme autorité chef de file pour le contrôle du respect du RGPD dans ce dossier.

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