Un influenceur mexicain, César Gastelum, a été abattu d'une balle en pleine tête lors d'un direct sur TikTok mardi soir à Culiacán, Sinaloa. L'attaque, imputée à des violences criminelles locales, a choqué ses 500'000 abonnés.

Un influenceur mexicain a été tué par balle devant ses 500'000 abonnés

Un influenceur mexicain a été tué par balle devant ses 500'000 abonnés

AFP Agence France-Presse

Un influenceur mexicain a été abattu par balle mardi soir devant un restaurant où il réalisait un direct sur TikTok, dans l'Etat de Sinaloa, dans le nord-ouest du Mexique.

César Gastelum, qui comptait plus de 500'000 abonnés sur TikTok, diffusait son direct aux côtés de deux amis, déguisés en livreurs de repas dans le cadre d'un défi, quand deux individus sur une moto se sont arrêtés à leur hauteur et le conducteur lui a tiré une balle en pleine tête avant de repartir.

La diffusion des images sur le réseau social a aussitôt été interrompue, puis elles ont été retirées de la plateforme. Mais certains sites d'information ont conservé une partie de la vidéo et diffusé les images de l'attaque.

Une zone commerciale très fréquentée

Les premiers rapports de la police locale faisaient état du décès d'un livreur, mais grâce à l'enregistrement et à plusieurs témoignages, la victime a ensuite été identifiée comme étant César Gastelum qui, selon la presse, était âgé d'environ 25 ans et diffusait du contenu sur l'art de vivre. L'attaque s'est produite dans une zone commerciale très fréquentée, située à proximité du siège du parquet de Sinaloa, à Culiacán, la capitale de l'Etat.

Des militaires et des policiers ont été déployés tandis que des agents médico-légaux collectaient des indices avant d'emporter le corps du jeune homme, selon des images diffusées par les chaînes de télévision locales. Ce district est troublé depuis deux ans par les luttes intestines d'un puissant cartel local. Selon la presse locale, une dizaine d'influenceurs, dont certains seraient liés à des gangs criminels, ont été assassinés ces dernières années dans l'Etat de Sinaloa.